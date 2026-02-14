“설명할 시간 없어, 일단 타!”…18만 전자 뚫자 난리 난 ‘재드래곤’ 밈

오랜 시간 박스권에 갇혀 숨죽여온 ‘동학개미’들에게 마침내 구원의 손길이 내려왔다. 지루한 하락장의 끝에서 마주한 숫자는 선명한 ‘18만원’. 전광판의 숫자가 바뀌는 순간, SNS는 그야말로 축제 분위기로 뒤집어졌다. 단순히 주가 상승을 기뻐하는 수준을 넘어, 이제는 이재용 삼성전자 회장을 주인공으로 한 유쾌한 ‘밈(Meme)’ 문화가 투심을 더욱 뜨겁게 달구는 모양새다.

이재용 삼성전자 회장을 주인공으로 한 유쾌한 ‘밈(Meme)’이 화제를 모으고 있다. SNS 캡처

13일 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 가파른 상승세를 보이며 사상 최고가인 18만원 고지를 점령했다. 주당 18만원이라는 상징적인 숫자가 현실이 되자, 주요 SNS와 종목 토론방에는 이른바 ‘이재용 밈’이 급속도로 퍼져나가고 있다.

가장 화제가 된 이미지는 영화 속 한 장면을 방불케 한다. 화염이 치솟는 전쟁터 같은 전장을 배경으로, 이재용 회장이 파란색 스포츠카 운전석에 앉아 창밖으로 손을 내미는 모습이다. 여기에 곁들여진 대사는 압권이다. “설명할 시간이 없다, 어서 타라.”

오랜 하락세와 지독한 박스권에 지쳐있던 투자자들에게, 마침내 찾아온 ‘수익의 손길’을 영화적인 서사로 풀어낸 것이다.

주주들의 반응은 폭발적이다. “형, 바로 탈게요. 안 탈 수가 없네”, “회장님이 직접 운전하는 차라면 화성까지도 믿고 가겠다”, “지옥에서 천국으로 가는 급행열차를 탔다” 등의 댓글이 줄을 잇고 있다. 한 주주는 “JY님, 절대 후진하시면 안 됩니다”라며 간절한 바람을 담은 농담을 던지기도 했다.

