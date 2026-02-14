‘충주맨’ 없는 충TV가 가능할까?…김선태 사퇴에 구독자 급감 ‘쇼크’

충주시의 상징이자 공공 홍보의 패러다임을 통째로 바꿨던 ‘충주맨’ 김선태 뉴미디어팀장이 결국 공직을 떠났다. 독보적인 콘텐츠로 지자체 유튜브의 신기원을 열었던 그의 퇴장 소식에 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’는 말 그대로 ‘패닉’ 상태에 빠졌다.

그를 향해 공무원 사회 특유의 시기와 질투가 적지 않았던 것으로 알려졌다. 유튜브 채널 캡처

14일 충주시에 따르면, 100만 구독자 달성을 눈앞에 뒀던 충TV의 기세가 하루아침에 꺾였다. 지난 12일 97만명을 상회하며 고지를 눈앞에 뒀던 구독자 수는 김 팀장의 사퇴 소식이 전해진 13일, 단 하루 만에 95만명 대로 주저앉았다. ‘김선태 없는 충TV’에 대한 대중의 냉정한 반응이 숫자로 증명된 셈이다.

김 팀장은 자신의 504번째이자 마지막이 된 36초 분량의 영상을 통해 “충주맨으로 살아온 지난 7년이 가장 행복했다”며 짧은 작별 인사를 건넸다. 시청 동료들과 구독자에 대한 감사함만 담았을 뿐, 향후 행보에 대해서는 말을 아꼈다.

갑작스러운 그의 퇴장을 두고 관가 안팎에서는 여러 해석이 쏟아지고 있다. 특히 그를 발굴하고 전폭적으로 지원했던 조길형 전 충주시장의 퇴임 직후라는 시점이 묘하다. 3선 임기를 넉 달 남기고 충북지사 선거 출마를 위해 지난달 말 조기 퇴임한 조 전 시장과 김 팀장은 그간 예능 프로그램에 함께 출연하는 등 남다른 신뢰 관계를 과시해 왔다.

실제로 김 팀장은 과거 영상에서 “조 시장이 도청으로 가면 따라가겠느냐”는 질문을 받는 설정을 선보인 적도 있다. 조 전 시장이라는 든든한 버팀목이 사라진 상황에서, 김 팀장이 조직 내의 보이지 않는 압박을 견디기 어려웠을 것이라는 분석이 힘을 얻는 이유다.

김 팀장의 초고속 승진을 둘러싼 조직 내부의 시선도 사퇴 배경 중 하나로 거론된다. 통상 15년이 걸리는 9급에서 6급 승진을 단 7년 만에 이뤄낸 그를 향해 공무원 사회 특유의 시기와 질투가 적지 않았던 것으로 알려졌다.

공무원이 사의 표명 직후 곧바로 자리를 떠나는 이례적인 모습 역시 이러한 불편한 기류를 방증한다는 해석이다. 여기에 조 전 시장의 의전을 담당했던 같은 부서 9급 공무원도 지난달 말 동반 퇴직하면서 ‘선거캠프 합류설’까지 돌고 있으나, 당사자들은 이를 강하게 부인하고 있다.

충주시는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 김 팀장을 위해 전용 업무 공간까지 마련하며 공을 들였던 시 관계자들은 망연자실한 표정이다. 김선태라는 개인의 브랜드가 곧 충TV의 정체성이었던 만큼, 그를 대체할 인물을 찾는 것은 사실상 불가능에 가깝다는 평이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지