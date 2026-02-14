“남들 벌 때 나만 제자리”… 코스피 5500 시대의 역설, ‘개미’들 운다

코스피 지수가 꿈의 숫자라 불리는 5500선을 훌쩍 넘어서며 연일 사상 최고가를 갈아치우고 있다. 하지만 정작 개인 투자자들의 표정은 어둡기만 하다. 시장은 분명 축제 분위기인데, 내 계좌에만 찬바람이 부는 ‘풍요 속의 빈곤’ 현상이 심화되고 있기 때문이다. 소수 대형주가 지수를 끌어올리는 장세가 길어지면서 대다수 종목을 보유한 개인들의 상대적 박탈감은 극에 달한 모습이다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황 정보가 나타나 있다. 뉴시스

14일 한국거래소에 따르면 올해 들어 코스피 대형주 지수는 32.85% 급등하며 시장을 주도했다. 반면 같은 기간 중형주와 소형주의 상승률은 각각 19.84%, 11.31%에 그쳤다. 특히 소형주 상승률은 대형주의 3분의 1 수준에 불과해, 지수 상승의 온기가 시장 전체로 퍼지지 못하고 있음을 여실히 보여준다.

시장을 이끄는 동력은 시가총액 최상단에 위치한 ‘거인’들이었다. 삼성전자(51.13%), SK하이닉스(35.18%), 현대차(68.30%) 등 이른바 ‘빅3’의 수익률은 코스피 전체 평균(31.04%)을 압도했다. 이들 종목이 지수 상승분 대부분을 독식하는 구조가 굳어지면서, 대형주를 보유하지 못한 투자자들은 상승장에서 소외되는 ‘포모(FOMO)’ 증후군을 호소하고 있다.

이러한 현상은 지난해부터 예견된 흐름이기도 하다. 코스피가 3000과 4000을 돌파하던 지난해, 대형주는 80% 넘게 폭등했지만 소형주는 20% 상승에 머물렀다. 특히 하반기 들어서는 대형주(42.65%)와 소형주(1.49%)의 격차가 극단적으로 벌어지며 ‘가는 놈만 가는’ 장세가 고착화됐다.

전문가들은 상장지수펀드(ETF) 시장의 폭발적인 성장도 대형주 쏠림을 가속화하는 원인으로 지목한다.

