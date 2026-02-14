스켈레톤 정승기, 메달 도전 실패…두 대회 연속 10위

윤성빈에 이어 한국 남자 스켈레톤에서 메달에 도전했던 정승기(강원도청)가 두 대회 연속 10위에 오른 것에 만족해야 했다.

정승기는 14일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 스켈레톤에서 1~4차 주행 합계 3분45초90을 기록하며 10위로 경기를 마쳤다. 2022년 베이징 대회에서 첫 올림픽에 나서 10위를 기록한 데 이어 두 번째 도전에서도 10위를 기록하며 두 대회 연속 ‘톱10’이라는 성과를 냈다.

지난 12일 1·2차 주행에서 공동 8위를 기록했던 정승기는 이날 3차 주행을 56초19로 마쳐 기록을 끌어올렸지만 4차 주행에서 스피드가 다소 떨어지며 56초49에 그쳐 아쉬움 속에 레이스를 마쳤다. 아쉬운 성적이지만 심각한 허리 부상으로 하반신 마비 증세까지 겪었던 어려움을 이겨낸 결과다.



202∼-2024시즌 월드컵 2차 대회에서 첫 우승을 맛봤던 정승기는 2024년 10월 웨이트 트레이닝 도중 허리를 심하게 다쳐 하반신 마비 증세까지 느끼며 선수 생활을 끝낼 위기까지 맞았다. 하지만 정승기는 힘겨운 재활을 끝내고 기적처럼 복귀해 이탈리아 코르티나담페초의 '올림픽 트랙'에서 열린 2025~2026시즌 월드컵 1차 대회에서 5위에 오르며 기대감을 부풀렸지만 다시 4년 뒤를 기약하게 됐다.

2018년 평창 대회 이후 8년 만에 올림픽 무대를 다시 밟은 ‘베테랑’ 김지수(강원도청)는 1~4차 합계 3분48초11을 기록하며 16위를 차지했다.

1~4차 시기 트랙 레코드를 계속 경신한 영국의 맷 웨스턴이 3분43초33의 기록으로 처음 나선 올림픽에서 금메달의 기쁨을 맛봤다. 2022 베이징 대회 준우승자인 악셀 융크(3분44초21)가 0.88초 차로 은메달을 차지했고, 동메달은 2022년 베이징 대회 챔피언 크리스토퍼 그로테어(3분44초40·이상 독일)에게 돌아갔다.

