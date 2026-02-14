“자기 전 가벼운 스킨십, 보약보다 낫다”...숙면 부르는 ‘사랑의 호르몬’ 비밀

비싼 매트리스나 암막 커튼보다 더 강력한 숙면의 비결이 침대 위 ‘사랑’에 있다는 전문가 분석이 나와 눈길을 끈다.

영국 일간 텔레그래프는 지난 10일(현지시간) 심리생리학자 크리스틴 홈즈 박사와의 인터뷰를 통해 성생활과 수면의 밀접한 상관관계를 보도했다. 홈즈 박사는 “성관계는 긴장을 풀고 친밀감을 높여준다는 점에서 적당한 음주와 비슷한 효과를 낸다”며 “각성 상태에서 오르가슴에 이르는 동안 쾌감과 유대감을 높이는 다양한 신경 화학물질이 분비되기 때문”이라고 설명했다.

이 과정에서 우리 몸은 천연 수면제 역할을 하는 호르몬들을 쏟아낸다. 이른바 ‘사랑의 호르몬’으로 불리는 옥시토신이 대표적이다. 옥시토신은 스트레스를 유발하는 코르티솔 수치를 뚝 떨어뜨려 몸의 긴장을 해소한다. 여기에 기분을 좋게 만드는 세로토닌이 더해져 심리적 안정감을 완성한다.

특히 남녀 모두 오르가슴 시점에 방출되는 프로락틴은 성적 흥분을 가라앉히고 평온함과 만족감을 더해 졸음을 부르는 결정적인 역할을 수행한다. 홈즈 박사는 “성생활의 만족도가 높을수록 수면의 질이 좋아지고, 충분한 수면은 다시 건강한 성생활로 이어지는 선순환 구조를 만든다”고 강조했다.

단순한 이론이 아니다. 실제 연구 데이터도 이를 뒷받침한다. 2023년 국제학술지 ‘성의학 저널’에 게재된 43편의 논문을 분석한 결과, 성관계 빈도와 수면의 질 사이에는 뚜렷한 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다.

지난해 호주 연구팀이 디지털 수면 추적 장치를 이용해 실제 가정 환경을 조사한 결과는 더욱 구체적이다. 취침 전 성적 활동을 한 날은 밤중에 깨어 있는 시간이 평균 16분에 불과했지만, 그렇지 않은 날은 23분으로 더 길었다. 전체 수면 시간 중 실제 잠든 시간의 비중을 뜻하는 ‘수면 효율’ 역시 성적 활동이 있었던 날 93.4%를 기록하며 평소보다 2%포인트가량 상승했다.

흥미로운 점은 이러한 숙면 효과가 여성에게서 더욱 두드러졌다는 사실이다. 이는 “남성은 성관계 후 곧바로 잠들지만 여성은 각성 상태가 유지된다”는 일반적인 통념을 정면으로 뒤집는 결과다.

연구팀은 “여성은 혼자 또는 파트너와의 성적 활동 이후 수면 시간이 늘고 밤중에 깨는 횟수도 줄어드는 경향이 명확했다”며 “성적 친밀감이 여성의 숙면에 특히 긍정적인 영향을 준다는 점을 의미한다”고 분석했다.

