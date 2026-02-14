[올림픽] 쇼트트랙 임종언·신동민, 남자 1,500ｍ 준준결승 같은 조 경쟁

김경윤 기자 = 쇼트트랙 남자 대표팀 임종언(고양시청)과 신동민(화성시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 1,500ｍ 준준결승에서 한 조에 편성됐다.



두 선수는 14일(한국시간) 발표한 조 편성에서 5조에 배정됐다.

대한민국 쇼트트랙 대표팀 임종언(왼쪽)과 신동민이 13일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련을 하고 있다.

임종언과 신동민은 15일 오전 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 남자 1,500ｍ 준준결승에서 펠릭스 루셀(캐나다), 나이얼 트레이시(영국), 캉탱 페르코크(프랑스), 니콜라스 안데르만(오스트리아)과 경쟁한다.



남자 쇼트트랙 1,500ｍ 준준결승은 각 조 상위 3명의 선수와 6개 조 4위 선수 6명 중 기록 상위 3명이 준결승에 진출한다.



2022 베이징 동계 올림픽 이 종목 우승자인 황대헌(강원도청)은 3조에서 한국 출신 귀화 선수 문원준(헝가리), 헝가리 출신 귀화 선수 사오앙 류(중국) 등과 준결승 티켓을 놓고 싸운다.



2018 평창 대회 금메달리스트인 린샤오쥔(중국·한국명 임효준)은 재미교포 앤드루 허, 이번 대회 남자 1,000ｍ 우승자 옌스 판트 바우트(네덜란드), 남자 1,000ｍ 은메달리스트 쑨룽(중국)과 4조에 편성됐다.



이날 선수들은 준준결승과 준결승, 결승을 모두 치른다.



남자 1,000ｍ에서 동메달을 딴 임종언은 이번 대회 두 번째 메달을 노린다.

12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준결승에 출전한 최민정이 조 5위로 결승선을 통과한 뒤 아쉬워하고 있다.

같은 날 열리는 여자 1,000ｍ 예선 조 편성도 발표됐다.



여자 대표팀 간판 최민정(성남시청)은 5조에서 킴 부탱(캐나다), 키아라 베티(이탈리아), 발렌티나 아슈치치(크로아티아)와 경쟁한다.



김길리(성남시청)는 8조에서 미헬러 펠제부르(네덜란드), 노도희(화성시청)는 2조에서 하너 데스멋(벨기에) 등과 실력을 겨룬다.



여자 1,000ｍ에는 총 8개 조 32명의 선수가 출전하고 각 조 상위 2명의 선수와 8개 조 3위 선수 8명 중 기록 순으로 상위 4명의 선수가 준준결승에 진출한다.



이날 여자 1,000ｍ는 예선만 치른다.



여자 대표팀 선수들은 이날 열리는 여자 3,000ｍ 계주 준결승에도 출전해 2조에서 캐나다, 중국, 일본과 겨룬다.



4개 팀 중 상위 2위에 오르면 19일에 열리는 결승에 진출한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지