與 검찰조작기소특위 위원장에 이성윤…"철회하라" 당내 반발 확산

안정훈 기자 = 더불어민주당 정치검찰조작기소 대응특별위원회 위원장으로 이성윤 최고위원이 선임되면서 비당권파 친명(친이재명)계가 철회를 요구하면서 당내 파장이 일고 있다.



최근 당청 이상기류 진원으로 지목된 2차 종합특검 후보 추천의 당사자가 이 최고위원이라는 점에서 비당권파에서는 거센 반발이 터져 나왔고, 이로 인해 조국혁신당과의 합당 연기로 봉합 국면에 접어드는 듯했던 당권파와 비당권파의 갈등이 재점화하는 모양새다.

이성윤 더불어민주당 최고위원. 뉴시스

민주당은 13일 최고위에서 한준호 전 최고위원의 경기도지사 출마로 공석이 된 특위 위원장에 이 최고위원을 선임했다.



박수현 수석대변인은 "관례에 따라 최고위원들이 순서대로 맡게 된 것"이라고 설명했다.



이에 비당권파 친명계인 한 전 최고위원은 페이스북에 이성윤 최고위원을 향해 "쌍방울 사건에서 이 대통령님을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 문제, 그 책임은 결코 가볍지 않다"며 "납득할 설명은 없었다. 제대로 된 사과도 없었다"고 비판했다.



이어 "이 최고위원의 특위 위원장 임명은 철회돼야 한다"며 "당원의 신뢰를 저버린 인선"이라고 말했다.



이건태 의원도 페이스북에서 "불과 얼마 전 종합특검 후보에 대통령께 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하는 이 의원을 임명한 것은 당원을 무시한 처사"라며 임명 취소를 요구했다.



당내 친명계 모임인 더민주전국혁신회의도 논평을 내고 "정치검찰에 맞서 싸우는 당원의 등에 칼을 꽂는 상식 밖의 인사"라며 "정청래 대표는 즉시 임명을 철회하고 반복되는 당직 인선 실패에 대해 당원에게 사과해야 한다"고 촉구했다.



나아가 "이 최고위원은 모든 당직을 내려놓고, 최고위원직에서 사퇴해야 한다"고 덧붙였다.



특위 내부도 비토가 나왔다.



특위 위원인 김성진·김현철·백종덕·신알찬·이희성 변호사는 이날 입장문을 내고 "깊은 우려와 충격을 금할 수 없는 인사"라고 지적했다.



이들은 인선 철회를 요구하면서 "합리적 조치가 이루어지지 않을 경우 우리는 특위 위원직에서 전원 사퇴할 것임을 엄중히 밝힌다"고 강조했다.



그러나 당 지도부의 핵심 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "(반대의 목소리는) 최고위원회의에서 만장일치로 결정한 사안에 대해 의원 개인들이 주관적 견해를 밝히는 것일 뿐"이라며 "지도부의 결정이 바뀔 가능성은 없다"고 일축했다.



이 최고위원 역시 이날 오후 페이스북에 "(전임자였던) 한준호 전 위원장과 특위의 그간 성과와 의지를 이어받아 정치검찰의 조작수사를 끝까지 밝혀내고 반드시 엄중한 책임을 묻겠다"며 사퇴 요구에 사실상 선을 그었다.



앞서 민주당은 2차 종합특검 후보로 '불법 대북 송금 사건' 관련 재판에서 쌍방울 회장 변호를 맡았던 전준철 변호사를 추천했다.



이를 두고 이 대통령이 질타성 반응을 내놓은 것으로 알려지면서 당청 이상기류가 있는 것 아니냐는 관측이 나왔다.



전 변호사는 이 최고위원이 추천한 것으로 알려졌다.

