포항시, 유엔기후변화협약 당사국총회(UNFCCC COP) 유치 홍보 설명회 개최

경북 포항시는 13일 시청 대회의실에서 열린 포항시 이·통장연합회 2월 월례회에서 ‘유엔기후변화협약 당사국총회(UNFCCC COP)’ 유치 홍보 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 지역 사회 최일선에서 주민과 소통하는 이·통장협의회 회장 29명을 대상으로 COP 유치의 필요성과 기대효과를 공유하고, 시민 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.

포항시는 13일 시청 대회의실에서 열린 포항시 이·통장연합회 2월 월례회에서 유엔기후변화협약 당사국총회 유치를 위한 홍보 설명회를 열고 있다. 포항시 제공

유엔기후변화협약 당사국총회(COP)는 전 세계 기후변화 대응 방안을 논의하는 최고 의사결정 회의로, 매년 약 2주간 개최되는 세계 최대 규모의 국제기후회의다.

각국 정부 대표단과 국제기구, 기업, 시민사회 등 수만 명이 참석해 온실가스 감축 목표와 국제 협력 방안을 논의하며, 올해 제31차 총회는 튀르키예 안탈리아에서 개최될 예정이다.

이날 설명회에서는 포항시의 COP 유치 추진 배경과 준비 현황, 개최 시 기대되는 경제적·사회적 파급효과 등에 대한 설명이 이뤄졌다.

참석자들은 COP 유치의 의미와 지역 발전 가능성에 대해 공감하는 시간을 가졌다.

포항시는 COP 유치를 통해 글로벌 기후변화 대응을 선도하는 도시로 도약하고, 지역 산업의 친환경 전환과 국제회의 산업(MICE) 활성화를 도모한다는 비전을 제시했다.

또한 지역 리더들의 관심과 협조가 성공적인 유치의 핵심 기반이 된다는 점을 강조했다.

포항시 관계자는 “지역 리더인 이·통장협의회 회장님들께 COP 유치의 의미와 비전을 직접 설명할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며, “이번 설명회를 계기로 지역사회 전반에 COP 유치에 대한 공감대가 더욱 확산되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 포항시는 시민 공감대 형성을 위해 각종 단체와 기관을 대상으로 한 설명회와 홍보 활동을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

