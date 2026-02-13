국토연구원 “지난해 4분기 전국·수도권 보합…전세시장 압력은 ↑”

지난해 4분기 전국·수도권 부동산시장은 큰 변동 없이 보합 흐름을 이어갔다. 다만 주택전세시장 압력지수가 상승 전환되면서 전세 수급 부담은 다소 커진 것으로 나타났다.

12일 서울 시내 한 공인중개사 사무실 외벽에 부동산 관련 세금과 아파트 매매 물건 등의 안내문이 게시돼 있다. 연합뉴스 제공

13일 국토연구원이 발간한 ‘부동산시장 조사분석’ 제52호에 따르면 지난해 4분기 부동산시장 종합지수(K-REMAP)는 전국 99.8, 수도권 102.1을 기록하며 모두 보합 국면을 유지했다. K-REMAP은 부동산시장 압력지수와 소비자심리지수를 통합해 산출한 지표로, 시장을 상승·보합·하강 3단계로 구분한다. 전국은 지난해 6월 하강 국면에 진입한 뒤 9월 보합으로 전환된 이후 횡보 흐름이 이어지고 있다.

부동산시장 소비심리지수는 전국과 수도권 모두 보합 국면을 유지했다. 이 지수는 주택과 토지 시장을 포괄하는 종합 체감 지표다.

이 가운데 주택시장 소비심리지수(매매·전세 포함)는 수도권에서 상승 국면으로 전환됐다. 다만 주택매매시장 소비심리지수(매매 부문만)는 전국과 수도권에서 상승 국면을 유지했지만 지수는 전분기 대비 각각 1.7포인트, 1.9포인트 하락했다.

전세시장은 상대적으로 움직임이 컸다. 주택전세시장 압력지수는 전국 기준 전분기 대비 12.1포인트 올랐다. 비수도권은 상승 국면으로 전환됐다. 수도권도 보합을 유지했지만 지수는 오름세를 보였다. 반면 토지시장 압력지수는 전국적으로 하강 국면을 이어갔다.

2025년 4분기 K-REMAP 지수. 전국의 경우 전분기에 이어 보합국면을 유지했고, 수도권도 보합국면을 유지했다. 국토연구원 제공

국토연구원이 지난해 12월 실시한 설문조사에서도 집값의 제한적 상승을 전망하는 답변이 우세했다. 일반가구 6680가구와 중개업소 2338개소를 대상으로 실시된 ‘주택시장 전망 및 영향요인’ 설문조사에 따르면 올해 집값에 대해 일반 가구는 ‘다소 상승(43.2%)’과 ‘변화 없음(43.0%)’ 응답이 비슷하게 나타났다. 중개업소 역시 ‘변화 없음(45.3%)’이 가장 많았고 ‘다소 상승(36.4%)’이 뒤를 이었다. 전세가격 전망도 ‘보합’ 또는 ‘소폭 상승’ 응답이 대다수를 차지했다.

주택시장 영향요인으로 일반 가구는 ‘지역 개발 현황(23.7%)’과 ‘주택금융정책(21.0%)’을 꼽았다. 반면 중개업소는 ‘주택금융정책(43.5%)’과 ‘금리 수준(17.0%)’을 주요 변수로 지목했다. 실수요자는 개발 여건을, 중개업소는 금융 변수의 영향을 보다 크게 보고 있는 것으로 풀이된다. 전세 압력이 확대되는 가운데 금리와 대출 여건 변화가 향후 시장 흐름을 가를 핵심 변수로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

