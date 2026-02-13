'강북 모텔 사망' 피해자 남성 시신서 복수의 약물 검출

최윤선 기자 = 약물이 든 음료를 먹여 남성 2명을 숨지게 한 혐의로 구속된 20대 여성 김모씨가 2개 이상의 약물을 범행에 사용한 정황이 드러났다.
13일 연합뉴스 취재를 종합하면 강북경찰서는 국립과학수사연구원(국과수)으로부터 지난달 28일 숨진 피해자 몸에서 김씨가 음료에 넣은 것으로 알려진 벤조디아제핀 성분 외 다양한 종류의 약물이 검출됐다는 감정 결과를 회신받았다.
경찰은 김씨가 술과 함께 약물을 복용하면 위험하다는 사실을 알고 있었던 점에 미뤄 계획범죄 가능성에 무게를 두고 있다. 그는 집에서 미리 음료를 제조했으며 첫 범행 이후 약물의 양을 2배 이상으로 늘렸다고 경찰에 진술했다.
김씨는 지난해 12월 중순부터 지난 9일까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명의 의식을 잃게 한 혐의(상해치사·마약류관리법 위반)를 받는다.
그는 피해자들이 숨질 줄 몰랐다는 주장을 계속하는 것으로 전해졌다.
경찰은 체포 당시 확보한 김씨의 휴대전화를 포렌식 하는 한편 김씨가 사전에 약물 치사량 등을 검색했는지 여부 등을 확인하고 있다. 프로파일러(범죄심리분석관)를 투입해 사이코패스 진단검사(PCL-R)를 하는 방안도 검토 중이다.
연합
