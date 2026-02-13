“불가능을 가능으로”…동계올림픽 공식 파트너 카스가 전한 ‘감동의 순간’

대한민국 스키 역사 100년 만에 터진 올림픽 첫 금메달 소식에 온 나라가 들썩이고 있다. 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 현장에서 들려온 17세 소녀 최가온의 역전 드라마에 선수단을 지원해온 후원 브랜드들도 축하 대열에 동참하며 열기를 더했다. 2026 동계올림픽 공식 파트너인 카스와 대한체육회 공식 파트너사인 CJ 등 대한민국 선수단과 깊은 인연을 맺어온 후원 브랜드들은 승전보가 전해진 직후 빠르게 대한민국 선수들의 메달 획득 순간을 함께 기념하고 나섰다.

카스 공식 인스타그램 계정이 올라간 최가온 선수 금메달 축전(왼쪽), 2026 동계올림픽 첫번째 메달리스트 김상겸 선수 응원 축전과 선수의 이야기를 조명한 포스팅.

◆ 2026 동계올림픽 공식 파트너 카스, 올림픽 감동을 실시간으로 잇다

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 공식 파트너 카스는 대한민국 선수들의 메달 소식이 전해질 때마다 공식 소셜 채널을 통해 단순한 축하를 넘어선 '도전의 스토리'를 신속하게 전하고 있다.

카스는 대회 초반 대한민국 스노보드 사상 첫 메달을 안긴 김상겸 선수부터 13일 한국 설상 사상 첫 금메달을 획득한 최가온 선수까지, 메달 확정 소식이 전해짐과 동시에 축하 메시지와 도전 과정을 조명한 게시물을 빠르게 공개했다. 특히, 최가온 선수의 게시물에는 “불가능을 가능으로 바꾼 질주가 설상 위에서 기적 같은 서사로 펼쳐졌다”는 문구를 담아 도전 정신으로 국민 모두에게 잊지 못할 울림을 남긴 투혼을 기렸다.

2026 동계올림픽 대한민국 첫 메달 김상겸 선수 모습을 담은 카스 광고

2026 동계올림픽 공식 파트너 카스는 대한민국 스노보드 국가대표 김상겸 선수의 은메달 획득 소식에 맞춰, 기존 온에어 중이던 광고를 선수의 경기 장면이 담긴 영상으로 전격 교체했다. 메달의 색깔보다 값진 선수의 '이야기'를 조명해 소비자들에게 더 큰 울림을 전하고자 당일의 짜릿했던 경기 순간을 신속하게 광고 영상에 반영한 것.

공개된 영상은 “은메달인데 안 아쉬워?”라는 자막으로 시작한다. 이어, “0.19초” 차이인데?라는 나레이션으로 이어진다. 여기에 "또 하나의 잊혀지지 않을 이야기를 만들어 준 김상겸 선수에게 축하합니다. 그리고 감사하다"는 문구를 담은 축하 광고 영상을 제작했다. 영상에는 김상겸 선수의 경기 모습과 국민들에게 감사 인사를 전하는 현장 영상을 담았다.

올림픽의 잊을 수 없는 순간을 즉각적으로 조명하고 광고화하는 카스만의 전략이다. 카스 공식 SNS에는 “뉴스보다 빠른 메달 획득 소식에 놀랐다", "우리 선수들의 빛나는 순간을 함께 기록하고 기억해주어 고맙다"는 반응이 이어졌다. 카스는 지난 2024 파리 올림픽에서도 오상욱 선수의 금메달 획득 직후 경기 장면을 기존 TV 광고에 신속히 반영하며 화제를 모은 바 있다.

