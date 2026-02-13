BTS 콘서트 영화관서 볼 수 있다…라이브 뷰잉 이벤트 진행

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 국내외 영화관에서 감상하는 라이브 뷰잉 이벤트가 마련된다.

소속사 빅히트뮤직은 4월 11일 고양과 4월 18일 일본 도쿄에서 열리는 공연을 전 세계 75개국 3500개 이상 상영관에서 라이브 뷰잉으로 선보인다고 13일 밝혔다.

라이브 뷰잉은 하나의 장소에 모인 관객을 대상으로 콘서트나 스포츠 경기 등을 중계하는 서비스다.

시차로 인해 일부 국가·지역에서는 딜레이 중계된다.

국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 주요 멀티플렉스 3사에서 모두 상영되며, 예매는 25일 오전 10시부터다.

방탄소년단은 고양을 시작으로 총 34개 도시에서 82회에 달하는 K팝 사상 최대 규모의 월드투어를 앞두고 있다.

이들은 이미 고양을 비롯해 총 41회에 이르는 북미와 유럽 투어를 매진시켰다.

미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움, 엘파소 선 볼 스타디움, 스탠퍼드 스타디움, 폭스버러 질레트 스타디움, 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 알링턴 AT&T 스타디움, 벨기에 브뤼셀 킹 보두앵 스타디움, 독일 알리안츠 아레나는 BTS가 한국 가수 최초로 단독 콘서트를 펼치는 곳이다.

멤버들은 또한 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에선 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 기록하게 됐다.

BTS는 다음 달 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발표한다.

신보 발매일부터 4월 12일까지 서울 시내 곳곳에서는 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠인 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’이 열린다.

