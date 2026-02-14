환율·유가 하락도 못 막았다…수입물가, 7개월 연속 상승

지난달 수입물가가 7개월 연속 올랐다. 국제유가와 원·달러 환율이 하락했지만, 1차금속제품과 광산품 등 가격이 오른 영향이다.

13일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난달 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 143.29로 지난해 12월(142.68)보다 0.4% 올랐다. 수입물가지수가 7개월 연속 오른 것은 2018년 1∼7월 이후 7년 6개월 만이다. 수입물가 상승은 시차를 두고 생산자물가·소비자물가 상승으로 이어진다는 점에서 물가 부담 우려가 커지고 있다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

원재료는 농림수산품이 0.5% 내렸으나 광산품이 1.0% 오르면서 0.9% 상승했다. 중간재는 1차금속제품(6.3%) 등 상승으로 0.8% 올랐고, 자본재와 소비재는 각각 0.3%, 1.4%씩 내렸다. 세부 품목별로는 기타귀금속정련품(24.6%), D램(14.7%), 동광석(10.1%), 천연가스(1.6%) 등이 크게 올랐다.

지난달 국제유가와 원·달러 환율이 하락했지만, 수입물가 상승을 막지는 못했다. 월평균 원·달러 환율은 지난해 12월 1467.40원에서 지난달 1456.51원으로 0.7% 하락했다. 같은 기간 국제유가도 두바이유 기준(월평균·배럴당) 62.05달러에서 61.97달러로 0.1% 내렸다.

이문희 한은 물가통계팀장은 이달 수출입 물가 전망과 관련해 “이달 원·달러 환율은 평균이 전월과 비슷한 수준을 나타내고 있고 국제유가는 두바이유 가격이 전월 평균 대비 8% 상승했다”며 “환율과 원자재 가격 등 불확실성을 감안해 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

