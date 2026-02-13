“말 느려 스트레스 받을까봐”…손연재는 아들을 유치원에 보내지 않는다

전 리듬체조 국가대표 손연재가 두 살 아들 준연군을 올해 유치원에 보내지 않기로 한 이유를 공개했다. 또한 둘째 출산 계획도 언급했다.

손연재 인스타그램 캡처

지난 12일 유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’에 공개된 브이로그 영상에서 손연재는 이사 준비와 육아 일상을 전하며 자녀 교육 계획을 밝혔다.

그는 “준연이가 올해 유치원에 가지 않는데, 사실 유치원에 가지 않는 아이가 많이 없다”면서도 “보내지 않는 큰 이유는 없다. 대단한 교육적인 뜻이 있는 건 아니고 그냥 너무 귀여워서 못 보내겠다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’ 캡처

이어 “사실 준연이가 아직 말을 못한다. 남자애들은 좀 느릴 수도 있는데 다른 친구들은 다 잘하더라”며 “스트레스를 받을 수도 있으니까 가정교육하면서 여기저기 많이 데리고 다니려고 한다”고 설명했다.

손연재는 둘째 계획에 대한 고민도 털어놨다. 그는 “이제야 옷이 맞고 정상인으로 돌아온 느낌인데, 다시 그런 상태로 돌아갈 생각하니까 망설이게 된다”고 했다.

다만 “전국 방방곡곡에 둘째를 낳겠다고 말하고 다녀서 무를 수가 없다. 계획을 안 하면 끝까지 미루는 성격이라 일부러 더 말하고 다녔다. 열심히 키우고 나중에 놀겠다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’ 캡처

앞서 손연재는 지난달 말 유튜브를 통해 둘째를 갖기 위해 운동을 시작했다고 밝힌 바 있다. 새해 목표가 2㎏ 증량이라고 밝힌 그는 “살만 찌는 게 아니라 근육을 키운다는 의미다. 임신 준비를 하시는 분들은 무조건 근육을 먼저 키우길 추천한다. 안 그러면 진짜 고생한다”고 조언했다.

한편 손연재는 은퇴 후 2022년 결혼해 2024년 2월 아들을 출산했으며, 현재 ‘리프 스튜디오’ 운영과 유튜브 활동을 병행하고 있다. 최근에는 이사 준비와 함께 중고 거래를 하는 일상도 공개했다.

