삼성전자, 세계 17개 랜드마크서 갤럭시 언팩 3D 옥외 광고 선보여

삼성전자가 차세대 스마트폰 공개를 앞두고 전 세계 주요 도시에서 본격적인 사전 마케팅에 돌입했다.

서울 KT광화문빌딩에서 진행 중인 3D 옥외광고 모습. 삼성전자 제공

삼성전자는 지난 11일 언팩 초청장을 공개한 이후 한국과 미국, 영국 등 세계 17개국 주요 랜드마크에서 새로운 갤럭시 신제품의 핵심 기능인 갤럭시 AI를 소개하는 3D 옥외광고를 선보이고 있다고 13일 밝혔다.

삼성전자는 오는 26일 오전 3시(한국 시간 기준) 미국 샌프란시스코에서 ‘갤럭시 언팩 2026’을 개최하고 새로운 갤럭시 S 시리즈를 공개할 예정이다.

영국 피카딜리(Picaadilly)에서 진행 중인 3D 옥외광고 모습, 삼성전자 제공

미국 LA 목시(The Moxy)에서 진행 중인 3D 옥외광고 모습. 삼성전자 제공

이번 언팩의 행사명은 ‘삼성 갤럭시 이벤트 - The Next AI Phone Makes Your Life Easier(당신의 삶을 더 편하게 만들어주는 차세대 AI 폰)’이다. 삼성전자는 앞서 전세계 미디어와 고객사를 대상으로 발송된 2026초대장에서 “일상 생활을 더욱 편리하고 효율적으로 만들어 줄 삼성전자의 혁신”이라고 자신감을 내비쳤다.

언팩 행사는 삼성닷컴과 삼성전자 뉴스룸, 삼성전자 유튜브 채널 등에서 온라인으로 생중계된다.

