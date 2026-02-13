‘롤’로 재탄생한 ‘스초생’…투썸플레이스, ‘스트로베리 초콜릿 롤케이크’ 출시

투썸플레이스는 밸런타인 데이와 설 연휴 시즌을 맞아 ‘스트로베리 초콜릿 롤케이크’를 출시했다고 13일 밝혔다.

투썸플레이스 ‘스트로베리 초콜릿 롤케이크’. 투썸플레이스 제공

가성비와 가심비를 모두 고려하는 디저트 소비 흐름이 확산되는 가운데, 밸런타인과 설 연휴가 맞물리며 합리적인 가격의 달콤한 디저트 선물을 준비하려는 수요가 늘고 있다. 투썸플레이스는 이런 시즌 소비 트렌드에 맞춰 신제품을 출시했다고 밝혔다.

스트로베리 초콜릿 롤케이크는 투썸플레이스의 시그니처 케이크 ‘스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)’으로 잘 알려진 딸기·초콜릿 맛의 조합을 롤케이크로 재해석한 제품이다. 계란 반죽으로 완성한 보송보송하고 촉촉한 초콜릿 시트에 상큼한 딸기잼과 달콤한 초콜릿 버터 크림을 더해 균형 잡힌 맛을 구현했다. 초콜릿의 깊은 풍미와 딸기의 산뜻함이 어우러져 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있다.

여러 명이 함께 나눠 먹기 좋은 롤케이크 형태로 구성했으며, 고급스러운 전용 패키지를 적용했다. 합리적인 가격대로 선보여 밸런타인 데이 선물은 물론 설 연휴 감사 선물용으로도 부담 없이 선택할 수 있다.

투썸플레이스 관계자는 “밸런타인과 설 연휴가 이어지는 시즌을 맞아 달콤한 디저트를 찾는 수요가 늘고 있다”며 “투썸을 대표하는 딸기·초콜릿 맛의 조합을 보다 편안하게 즐길 수 있는 이번 신제품으로 기분 좋은 선물을 준비하시길 바란다”고 말했다.

