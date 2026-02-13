[속보] 국힘 윤리위, 배현진에 당원권 정지 1년 징계

배현진 국민의힘 의원. 뉴시스

국민의힘 중앙윤리위원회는 13일 친한계 배현진 서울시당위원장에 대해 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내렸다. 앞서 배 의원은 한동훈 전 대표 제명에 반대하는 성명서 작성을 주도했다는 이유 등으로 제소된 바 있다.

다만 이에 대해 친한계는 장동혁 대표가 자신이 꾸린 윤리위를 통해 지방선거를 앞두고 친한계 인사들의 공천권을 빼앗기 위해 ‘보복성 징계’를 한 것이라고 반발하고 있다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 발표한 결정문에서 “피징계인 배현진을 당원권 정지 1년에 처한다”고 밝혔다. 당원권 정지 처분을 받아도 국회의원직은 유지되지만, 서울시당위원장으로서의 지방선거 공천권은 행사할 수 없게 된다. 조만간 시당위원장 보궐선거가 치러질 것으로 전망된다.

배 의원은 서울시당위원장을 맡고 있으면서 한 전 대표 제명에 반대하는 21명 당협위원장의 성명서를 서울시당 전체 의사인 것처럼 외부에 알렸다는 이유로 당 윤리위에 제소당했다. 윤리위는 지난 6일 배 의원에 대한 징계 심의에 착수한 바 있다.

윤리위는 배 의원을 불러 소명 절차를 밟은 당일 징계 수위를 결정한 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지