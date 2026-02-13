중증·응급 24시간 대응…안동병원, 설 연휴 응급의료 공백 줄인다

안동의료재단 안동병원은 설 연휴 기간 지역 응급의료 공백을 최소화에 고삐를 죈다.

안동병원은 설 연휴 동안 24시간 응급 대응체계를 가동한다. 연휴 기간 교통량 증가로 인한 중증 외상과 심뇌혈관질환 발생 위험이 커짐에 따라 권역센터를 중심으로 한 집중 대응에 나선다. 권역응급의료센터는 응급의학과 전문의 13명이 24시간 상주 근무한다. 소아청소년과 전문의 8명도 365일 24시간 소아 응급환자를 포함한 전문 진료를 제공한다.

안동병원이 설 연휴 기간 지역 응급의료 공백을 최소화 하기 위해 응급 대응 체계를 가동하기로 했다. 사진은 안동병원 닥터헬기. 안동병원 제공

권역외상센터는 외상흉부외과와 외상정형외과, 외상신경외과 등 전담 전문의가 상시 근무한다. 즉각적인 응급수술과 외상 전용 중환자 치료가 가능하다. 닥터헬기는 연휴 기간에도 정상 운항하며 출동 요청 시 평균 25분 이내 현장에 도착해 골든타임을 사수한다.

권역심뇌혈관질환센터는 혈관조영촬영기 5대를 24시간 가동해 심장·뇌혈관 응급환자가 동시에 발생하더라도 바로 검사와 시술이 가능하도록 대비한다.

안동병원은 보건복지부가 시행하는 권역응급의료센터 평가에서 대구·경북 유일 8년 연속 최상위 A등급을 획득했다. 국가적 재난 및 의료공백 위기 상황 대응 능력을 평가하는 비상진료 기여도 평가에서 4회 연속 최고 등급인 S등급을 받았다.

지난해 2분기 중앙응급의료센터 자료에 따르면 안동병원의 중증상병해당환자는 32.1%로 다른 권역센터 평균을 웃돌았다. 이는 중증환자 진료 비중이 높다는 의미다. 중증환자를 다른 병원으로 전원하지 않고 직접 치료를 완료하는 최종치료 제공률 역시 평균보다 높게 나타났다.

강신홍 안동병원 이사장은 “안동병원은 명절에도 모든 방문객이 신속하고 안전한 의료서비스를 받을 수 있도록 철저히 준비하겠다”면서 “지역 필수 의료와 최종 치료의 보루로서 권역 의료 체계의 중심을 지켜나가겠다”고 말했다.

