봄 대표 페스티벌 ‘뷰티풀 민트 라이프’ 1차 라인업 공개

페스티벌 명가 엠피엠지(MPMG)의 대표 브랜드이자 민트페이퍼 20주년을 맞아 새로운 변화를 예고한 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026·이하 뷰민라)’가 1차 라인업 아티스트 16팀을 13일 발표했다.

이번 라인업은 ‘아티스트 추천 이벤트’ 상위권 팀들을 주축으로 뷰민라에 신선함을 더할 새로운 얼굴들이 가세하며 음악 팬들의 기대를 모으고 있다.

5월 30일에는 티켓링크 라이브 아레나를 가득 채우며 한계 없는 성장을 입증한 대세 밴드 ‘터치드’를 필두로, 전역 후 더욱 깊어진 감성으로 돌아온 발라드 세손 ‘정승환’, 25개 도시 월드투어를 성료하며 커리어 하이를 경신 중인 ‘엔플라잉(N.Flying)’, 음원 차트 TOP 1 ‘그대 작은 나의 세상이 되어’ 역주행 신드롬의 주인공 ‘카더가든’, BML와 오랜 인연을 이어가는 페스티벌 강자 ‘페퍼톤스’, ‘K팝스타5’ 준우승자로 독보적인 보이스를 지닌 ‘안예은’, 공연, 예능, 패션 등 다방면에서 활약 중인 신예 ‘에이엠피(AxMxP)’, 뛰어난 기타 실력과 매력적인 음색의 ‘연정’이 포함됐다.

5월 31일에는 2026년 신보 발표를 예고하며 오랜만에 뷰민라 무대로 돌아오는 ‘장기하’가 가장 눈길을 끌며, 전국 투어 매진을 기록하며 변함 없는 인기를 증명한 봄의 대명사 ‘로이킴’, 드라마 ‘은애하는 도적님아’ 오리지널사운드트랙(OST) 참여로 깊은 여운을 남긴 감성 싱어송라이터 ‘하현상’, 국내를 넘어 글로벌 밴드씬의 기대를 한 몸에 받는 슈퍼 루키 ‘드래곤 포니(Dragon Pony)’, 몽환적이면서도 클래식한 사운드로 꾸준히 사랑받아온 ‘심규선’, 부드러운 보이스를 지닌 ‘싱어게인3’ 출신 ‘소수빈’, 지난해 뷰민라에서의 첫 공식 무대 이후 1년 만에 아시아 투어 소식을 전하며 비약적인 성장을 이룬 ‘킥(KIK)’, 소울풀한 목소리로 사랑받는 R&B 보컬 ‘거니(g0nny)’가 이름을 올렸다.

더불어 올해 뷰민라는 서울 마포 문화비축기지에서 열린다.

티켓은 19일부터 놀티켓, 예스24, 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다.

2차 라인업은 다음 달 12일에 공개된다.

