“제주올레 10년 걸으니 ‘스벅’ 세대랑도 밥 친구되더라”

제주 한 바퀴를 잇는 올레길 27개 코스 437㎞를 101번 걸은 완주자가 탄생했다. 배편이 허락해야만 방문할 수 있는 부속섬 코스도 있고, 코스 별로 길이와 고도에 차이가 있어 올레길을 완주하는 것은 쉽지 않은 일이다.

13일 사단법인 제주올레에 따르면 오세흥(74·경기도 안성)씨가 지난달 제주 올레 제2호 100회 완주증을 받은 데 이어, 최근 101회 완주를 달성했다.

제주올레 101회 완주자 오세흥씨(가운데) 가족. 제주올레 제공

제주 올레를 101회 완주한 사람은 오씨가 처음이다. 오씨는 2016년 7월 첫 완주증을 받은 이후 10년 만에 이런 기록을 세웠다.

오씨는 은퇴 후 한달살이를 위해 제주에 내려온 2010년 처음 올레길을 걷기 시작했다.

그때만 해도 올레길이 유명하지 않았고, 안내 표식도 부족했다.

하지만 우연히 걷게 된 올레길에 매료된 그는 서귀포시 남원읍 안내소를 찾아 현금으로 후원까지 할 정도로 애정을 갖게 됐다.

오씨는 길을 걷다가 만난 이들에게 늘 먼저 말을 건네고, 올레길을 걷도록 독려하는 것으로 유명하다. 2016년 캠핑카를 끌고 제주에 내려와 올레길을 걷던 때에는, 우연히 만난 젊은 청년 2명에게 열흘 가까이 캠핑카에서 식사를 챙겨준 일화도 있다. 길 위에서 만난 사람들과의 인연에 대해 ‘101회 완주하면서 교체한 신발만 32켤레고 사준 밥공기만 수백 그릇’이라는 유쾌한 한 마디로 표현했다. 실제로 101회 완주증을 받는 날 그의 권유로 올레길 걷기를 시작한 지인도 함께 완주증을 받았다.

제주 올레길. 제주올레 제공

10년간 올레길을 걸으며 그의 삶에도 큰 변화가 생겼고 다양한 사람, 특히 젊은 세대와 만나 소통하면서 세상을 보는 눈이 훨씬 넓어졌다는 설명이다.

그의 둘째 딸은 “커피를 왜 스타벅스 가서 마시냐며 질색했던 아버지였는데 올레길을 걸으며 다양한 사람을 만난 덕인지 지금은 훨씬 열린 사고로 이야기할 수 있는 상대가 됐다”고 말했다.

이미 제주올레 후원자인 그는 101회 완주를 기념해 후원금 101만원을 추가로 기부하기도 했다.

오씨는 “올레길 걷기는 일상이다. 왜 좋은지 한마디로 설명은 못 하겠다”며 “그 이유를 찾기 위해서라도 200회 완주까지 멈추지 않겠다”고 소감을 전했다.

제주올레 안은주 대표는 “올레길은 꼭 완주하기 위해 걷는 길은 아니지만, 걷는 사람들에게는 완주가 큰 성취감을 주는 것은 분명한 것 같다”며 “올레길 101회 완주라는 대단한 기록은 오씨뿐만 아니라 제주올레에도 굉장히 유의미한 일이다. 그의 이야기를 통해 더 많은 사람들이 올레길을 걸으며 몸과 마음이 젊어지는 변화를 경험하길 바란다”라고 말했다.

제주올레는 지난해 10월 3만번째 완주자, 11월 100회 완주자가 탄생했다.

