북방 개척한 김종서 장군...최신 이지스함으로 재탄생

해군은 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 이지스구축함 3번함의 함명을 ‘대호김종서함’으로 결정했다고 13일 밝혔다.

김종서 장군이 조선 초 두만강 일대 6진 개척을 통해 북방 영토확장과 국경 안정화에 기여한 점을 고려해 함명을 정했다고 해군은 설명했다.

이지스구축함의 강력한 전투능력과 기동성, 자주국방 의지, 국민 친밀성 등을 고려해 김종서 장군의 호(號) 중에서 ‘대호’(大虎·큰 호랑이)를 함명에 포함했다고 한다.

대호김종서함은 길이 170ｍ, 폭 21ｍ, 경하배수량 8200t으로 최신 이지스 전투체계를 탑재해 탄도미사일에 대한 탐지와 추적능력이 향상됐다.

향후 함대지탄도미사일과 해상탄도탄요격미사일 등을 탑재해 주요 전략표적에 대한 원거리 타격과 탄도미사일에 대한 요격 능력까지 갖추게 될 전망이다.

대호김종서함은 내년 말 해군에 인도돼 전력화 훈련 후 기동함대사령부에 배치될 예정이다.

함명은 해군본부 함명제정위원회를 통해 결정된다. 구축함의 함명은 국가 수호 및 정체성 확립 등 국가발전과 통합에 기여해 국민의 존경을 받는 인물 중에서 선정한다.

정조대왕급 1번함은 정조대왕함, 2번함은 다산정약용함이다.

대호김종서함은 KDX-III Batch-II 사업의 마지막 함정이다.

해군의 이지스 구축함 확보사업은 1983년 최초 소요가 반영되어 1995년 3척(KDX-III)에 대한 소요가 결정됐고, 2008년부터 2012년까지 세종대왕급 3척이 해군에 인도됐다.

이후 고도화되는 북한의 핵·미사일 위협 등 안보환경 변화에 따라 2013년 KDX-III Batch-II 3척이 중기신규로 소요결정됐다.

이에 따라 정조대왕함은 2024년 해군에 인도되어 지난해 작전배치됐으며, 지난해 9월 진수식을 실시한 다산정약용함과 이번에 함명이 제정된 대호김종서함도 순차적으로 해군에 인도될 예정이다.

