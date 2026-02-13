'43억 횡령' 황정음, 이번엔 '흙바닥 장난감 나눔' 논란

남정현 기자 = 배우 황정음이 장난감 무료 나눔 글을 올렸다가 비판을 샀다.

황정음은 12일 소셜미디어에 "장난감 무료 나눔해요. 아이가 깨끗하게 사용한 장난감들, 필요하신 분들 편하게 가져가세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

배우 황정음(왼쪽)과 12일 소셜미디에어 게재한 ‘장난감 무료 나눔’ 관련 게시물. 뉴시스, SNS 캡처

공개된 사진에는 자동차, 로봇, 공룡 등 각종 장난감이 한데 쌓여 있는 모습이 담겼다.

해당 장난감들은 두 아들이 사용한 것으로 보이며, 쓰레기 수거 장소 인근 바닥에 널브러진 채 놓여 있었다. 뒤편에는 수거를 위해 내놓은 가구도 함께 포착됐다.

이를 본 누리꾼들은 "무슨 고물상이냐 저게 뭐냐 그냥 갖다 버려라", "좀 펼쳐 놓고 반듯하게 진열이라도 하든가", " 분류라도 해서 깨끗한 방이나 거실 같은 깔끔한 곳에서 보여 줘야지. 흙바닥 쓰레기장에 던져 놓고" 등 비판적인 반응을 주로 보였다.

앞서 황정음은 지난해 회삿돈 약 43억원을 횡령한 혐의로 불구속 기소돼 같은 해 9월 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고받았다.

황정음은 2022년 1인 기획사인 훈민정음엔터를 설립한 후 4년간 대중문화예술기획업에 등록하지 않아 논란을 빚기도 했다.

뉴시스

