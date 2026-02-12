강호동 농협회장, 설 연휴 대비 IT 안전망 총력 점검

12일 경기 의왕시 NH통합IT센터를 방문한 강호동 농협중앙회장이 설 연휴 대비 IT비상대응체계를 점검하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회 강호동 회장은 12일 설 연휴를 앞두고 경기도 의왕시에 위치한 NH통합IT센터를 방문해 IT비상대응체계를 점검하고, 연휴 기간 현장을 지키는 직원들을 격려했다.

이날 점검은 설 명절 기간 금융 및 경제·유통 거래 증가에 대비해 안정적인 온라인 서비스를 제공하기 위해 실시됐으며, ▲24시간 비상대응체계 운영 현황 확인 ▲사이버 공격에 대비한 주요 보안 상황 점검 등으로 진행됐다.

강호동 회장은 “설 연휴 비상근무에 임하는 NH통합IT센터 직원들의 노고에 진심으로 감사드린다”며 “농업인과 고객들이 신뢰할 수 있는 안정적인 IT서비스 운영이 되도록 최선을 다해달라”고 당부했다.

한편 NH통합IT센터는 농협중앙회와 NH농협은행 등 범농협 IT인프라가 집결된 핵심 거점으로, 센터는 설 연휴를 앞두고 12일부터 19일까지를 비상대응기간으로 지정해 운영한다. 이 기간 동안 온라인 거래 상황을 집중 모니터링하고, 비상대기 인력을 편성해 24시간 즉각 대응체계를 가동할 계획이다.

