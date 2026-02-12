금요일 포근한 봄날씨, 낮 최고 16도…경기·강원에 '빗방울'

금요일인 13일에는 낮 최고기온이 16도까지 오르며 포근한 봄 날씨가 이어지겠다.



다만, 경기도와 강원도 일부 지역에서는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

12일 경남 양산시 통도사 사찰에 홍매화가 펴 시선을 끌고 있다. 연합뉴스

12일 기상청에 따르면 오는 13일 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 8∼16도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.



주요 도시의 예상 최저기온과 최고기온은 서울 1도와 11도, 인천 2도와 9도, 수원 -1도와 12도, 강릉 4도와 15도, 대전 -2도와 13도, 세종 -2도와 12도, 광주 -1도와 13도, 대구 -3도와 15도, 울산 -2도와 16도, 부산 4도와 14도, 제주 5도와 15도다.



남부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.



13일 경기북동부와 강원북부내륙·산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠다.



인천·경기와 충청권, 전라권에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의할 필요가 있다.



대기는 강원산지와 동해안을 중심으로 매우 건조하겠다.



미세먼지는 13일 수도권·강원영서·충청권·광주·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.



강원영동과 전남은 밤에 미세먼지 농도가 증가해 '나쁨' 수준이 될 것으로 관측된다.

