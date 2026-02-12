가평베고니아새정원, 다양한 이벤트로 설연휴 관람객 유치 공략

사진=가평베고니아새정원

최근 연일 최고 거래가를 경신하며 재테크의 핵심으로 평가되는 금을 설연휴 동안 이벤트로 받을 수 있는 관광지가 사람들의 관심을 끌고 있다.

가평에서 가족단위 실내 여행의 중심지로 떠오르고 있는 가평베고니아새정원에서 설 연휴 기간동안 특별히 황금을 제공하는 인스타그램 이벤트로 많은 도전이 집중될 것으로 보여진다.

가평베고니아새정원에서 이번 설 연휴 동안 평소엔 버드존에서 보기 어려워 보기만 해도 행운이라는 “히말라야비단꿩”을 찍어 인스타그램에 올리면 심사를 통해 총 5명에게 황금 경품을 제공하고, 총 100명을 선정하여 다양한 상품을 제공한다고 한다. 참여 방법은 인스타그램 계정을 보유한 누구나 참여 가능하며, 사진 업로드시 가평베고니아새정원(@begoniabirdpark)을 태그하고, 별도 안내되는 해시태그만 올린다면 자동 참여 신청이 이루어진다고 한다.

가평베고니아새정원의 관계자는 “히말라야비단꿩은 마치 깃털이 한복의 아름다운 색감과 유사하다고 평가받는 새 중 하나로서, 이번 설 연휴동안 방문하시는 많은 고객들이 연인과 함께, 아이와 함께 예쁘기로 소문난 “히말라아비단꿩”을 찾으며 좋은 추억도 만들고, 행운의 황금 선물도 받는 일석이조의 기회가 될것이다”라고 전했다.

가평베고니아새정원은 황금 이벤트외에도 설연휴동안 다양한 이벤트 및 할인 행사를 준비 중이다. 다양한 상품을 제공하는 스탬프투어는 물론, 설연휴를 맞이하여 ‘요정의 숲’ 컨셉으로 화려하게 꾸며진 플라워존에서 인생사진을 찍을 수 있도록 준비한다고 한다. 또한, 어린 동물들이 산책을 나와 관람객과 만날 준비를 하고 있으며, 탐방존 밀웜주기 이벤트도 진행된다. 또한 가평 빵 맛집으로 소문난 “수선화카페”에서는 새해의 건강을 기원하며 다양한 건강차를 매일 10%씩 할인하며, 예쁜 굿즈가 가득한 “기프트샵”에서는 어린이 손님들을 위해 최대 30%의 할인을 통해 더 많은 분들에게 추억을 선물한다고 한다.

가평베고니아새정원의 권형준대표는 “설연휴 고향 방문 전후로 데이트, 가족 여행을 고민하는 관광객에게 가평베고니아새정원은 좋은 선택이 될 것” 이라며, “최대 550만원 상당의 황금 경품과 다양한 상품, 이벤트 등을 통해 2026년이 행운과 함께 건강도 챙기는 한 해가 되길 기원한다”고 말했다.

서울근교의 실내 관광지인 가평베고니아새정원은 희귀한 새와 베고니아 꽃, 다양한 테마의 야외 정원이 어울어진 힐링파크로, 치진 몸과 마음의 위로를 주어 연 30만명에 가까운 방문객이 찾는 가평의 대표적 관광지로 성장하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지