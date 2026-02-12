‘母절연’ 장윤정 “시아버지, 팔순잔치서 며느리 고맙다는 말만”

가수 장윤정이 시아버지에게 고마운 마음을 전했다.

11일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 ‘목소리가 안 나와요’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 장윤정은 독감 후유증으로 목 상태가 악화돼 예정됐던 촬영을 취소하고 병원을 찾는 모습을 공개했다.

장윤정은 “몸이 좀 쉬라고 하는 것 같다”며 치료를 우선하기로 했다고 설명했다. 그는 병원에 가기 전 지인의 식당에서 베이징덕을 먹으며 “링거를 몇 대 맞는 것보다 단백질 먹는 게 훨씬 좋긴 하다”고 덧붙였다.

장윤정은 전날 열린 시아버지의 팔순 잔치도 언급했다. 그는 “어제 못 쉬어서 타격이 컸던 것 같다”며 “시아버지가 옷도 멋있게 입으시고, 염색도 하시고 청년 같았다”고 전했다.

이어 “인사말씀을 하시는데 내용은 전부 며느리에게 고맙다는 말씀이었다. 우리 며느리가 팔순이라고 가수들 불러서 크게 잔치하자고 했는데 내가 안 한다고 했다고, 구순 때 하겠다고 하시더라”며 “그때 되면 나 준비해야 한다”고 웃으며 전했다.

장윤정은 친정아버지에 대한 이야기도 꺼냈다. 그는 “어제 우리 아빠도 오셨는데, 나는 팔순 잔치하지 말라고 하셨다”며 “대신 나랑 3박4일 정도 국내 여행을 가고 싶다고 하셨다. 가고 싶은 데를 적어놓고 있다고 하더라”고 말했다.

다만 장윤정은 “아버지랑 단둘이 여행 안 한다. 질려버린다. 우리 아빠를 못 봐서 그렇다. 내가 실시간으로 기 빨리는 걸 보게 될 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 아들과 딸을 두고 있다. 그는 결혼 당시 재산 문제로 어머니‧남동생과 법적 분쟁을 벌였고 이후 절연한 것으로 알려졌다.

