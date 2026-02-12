가평베고니아새정원, 설 연휴 방문객 위한 황금 잡기 이벤트 선보여

사진=가평베고니아새정원

서울근교 실내데이트 핫플레이스로 떠오르고 있는 가평베고니아새정원에서 설 연휴기간 동안 특별한 이벤트를 마련했다. 이번 이벤트는 연일 고가 행진으로 많은 사람들의 관심의 대상인 황금을 경품으로 제공하는 이벤트로 많은 관심이 집중될 것으로 예상된다.

가평베고니아새정원에서 마치 깃털이 한복의 아름다운 색감과 유사하다는 “히말라야비단꿩”을 찍어 인스타그램에 올리면 심사를 통해 총 5명에게 황금 경품을 제공하고, 총 100명을 선정하여 다양한 상품을 제공한다고 한다. 참여 방법은 인스타그램 계정을 보유한 누구나 참여 가능하며, 사진 업로드 시 가평베고니아새정원(@begoniabirdpark)을 태그하고, 별도 안내되는 해시태그만 올린다면 자동 참여 신청이 이루어진다고 한다.

가평베고니아새정원의 관계자는 “히말라야비단꿩을 보면 행운이라는 말을 할 정도로 평소에 보기 어려운 동물이다. 이번 설 연휴동안 방문하시는 많은 고객들이 연인과 함께, 아이와 함께 히말라아비단꿩을 찾으며 좋은 추억도 만들고, 행운의 황금 경품도 받는 일석이조의 기회가 될 것이다”라고 전했다.

가평베고니아새정원은 황금 경품과 함께 최대 500명에게 제공될 설 연휴동안 다양한 상품 이벤트 및 할인 행사를 준비중이다. 시설의 곳곳에 설치된 스탬프를 채우면 다양한 상품을 제공하는 스탬프투어는 물론, 설연휴를 맞이하여 ‘요정의 숲’ 컨셉으로 플라워존을 화려하게 꾸민다고 한다. 또한, 어린 동물들이 산책을 나와 관람객과 만날 준비를 하고 있으며, 탐방존 밀웜주기도 진행된다. 또한 가평 빵 맛집으로 소문난 “수선화카페”에서는 새해의 건강을 기원하며 건강차를 매일 10%씩 할인하며, 예쁜 굿즈가 가득한 “기프트샵”에서는 어린이 손님들을 위해 최대 30%의 할인을 통해 더 많은 분들에게 추억을 선물한다고 한다.

가평베고니아새정원의 권형준대표는 “설연휴 고향 방문 전후로 데이트, 가족 여행을 고민하는 관광객에게 가평베고니아새정원은 좋은 선택이 될 것”이라며, “황금 경품과 다양한 이벤트 등을 통해 2026년이 행운과 함께 건강도 챙기는 한 해가 되길 기원한다”고 말했다.

가평베고니아새정원은 꽃과 새, 정원이 함께있는 힐링파크로 희귀한 새들과 베고니아 꽃이 어울어지는 버드존과 플라워존, 3가지의 야외테마정원이 마련된 치유의 정원 컨셉이며, 연30만명에 가까운 방문객이 찾는 가평의 대표적 관광지로 성장하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지