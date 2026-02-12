‘경기 출마’ 한준호 “李정부 실용주의, 경기도서 완성…젊음이 차별점”

더불어민주당 한준호 의원이 6·3 지방선거를 앞두고 경기도지사 선거 출마를 공식 선언했다. 한 의원은 “이재명 정부의 실용주의를 경기도에서 완성하겠다”며 출사표를 던졌다. 이재명 대통령의 대선후보 시절 수행 실장을 지낸 한 의원은 이 대통령과의 인연 강조하며 ‘젊음’을 차별화 지점으로 꼽았다.

한 의원은 12일 국회에서 출마 기자회견을 열고 “경기도는 대한민국의 변화가 가장 먼저 시작되고 체감되는 곳”이라며 “경기도의 선택이 대한민국의 미래를 좌우하고 우리 아이들의 삶의 방향을 결정한다”고 강조했다. 한 의원은 “이 대통령에게 실용주의 정치를 배웠다”며 “‘지금 도움이 되는가’, ‘삶이 실제로 나아지는가’라는 실용주의 기준이 제가 곁에서 배운 정치”라고 말했다.

더불어민주당 한준호 의원이 12일 국회 소통관에서 경기도지사 후보 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

한 의원은 최근 논란이 된 경기 용인 반도체 산업단지 이전 주장에 대해서는 “국가 전략 산업을 지역 간 나눠 갖자는 발상은 정치적 거래 대상으로 전락시키는 것”이라며 “반도체는 용인에서 추진한다는 결정을 바꾸지 않겠다”고 못 박았다.

주요 공약으로는 경기도의 삶의 구조를 바꿀 4대 해법을 제시했다. △자족형 혁신 거점 10곳을 조성하는 ‘P10(판교 10개 만들기) 프로젝트’ △수도권을 원형으로 연결하는 ‘GTX-Ring’(순환 초광역 급행철도) △도내 어디든 30분 내 이동하는 ‘30분 교통권’ △권역별 ‘4개 행정복합 캠퍼스' 구축 등이다. 한 의원은 “구호가 아니라 결과로, 약속이 아니라 변화로 정치를 증명하겠다”고 덧붙였다.

회견 직후 취재진과 만난 한 의원은 본인만의 강점으로 ‘젊음’을 꼽았다. 그는 “경기도는 40~50대 초반의 도지사가 많이 탄생했다”며 “이재명 대통령도 도지사를 시작했던 나이가 젊어 (저도) 젊음이 차별점”이라고 강조했다. 한편 재선 도전이 확실시되는 김동연 현 지사에 대한 평가를 묻는 질문에는 "상대에 대한 평가는 경쟁자로서 적절치 않다"며 말을 아꼈다.

이번 한 의원의 가세로 민주당 경기지사 경선은 한층 뜨겁게 달아오르고 있다. 김동연 현 경기도지사가 재선에 도전할 것으로 전망되는 가운데 당에선 김병주 의원과 권칠승 의원, 양기대 전 의원이 출마선언을 마쳤다. 국회 법제사법위원장인 추미애 의원도 공식 출마선언은 아직이지만, 사실상 출사표를 던진 상태다.

