“공복 16시간, 몸이 또 기회를 준다” 홍현희가 밝힌 과식 관리 루틴

코미디언 홍현희가 과식한 다음날 실천하는 관리 루틴을 공개했다.

홍현희는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이를 소개했다. 그는 “내가 어제 두쫀쿠 만들면서 두쫀쿠도 먹고, 저녁 9시까지 술도 먹고 다 먹었다”며 상황을 전했다.

홍현희 인스타그램 캡처

홍현희는 먼저 “마지막 식사 후 16시간 동안 공복을 유지한다”며 “공복 16시간이 채 되지 않았지만 전날 무리해서 많이 먹어서 참기 힘들다면 오일을 하나 뜯어서 드시라. 오늘 하루 클린하게 먹어주면 몸은 또 기회를 준다”고 설명했다.

이어 “첫 끼 전에는 식초를 먼저 섭취한다. 이후 오트밀에 양파를 듬뿍 넣고 새우젓으로 간을 해 먹는다”며 “이렇게 (탄수화물을) 먹어줘야 갑자기 음식이 당기지 않는다”고 설명했다. 탄수화물 섭취 시에는 채소를 먼저 먹는 것도 원칙으로 꼽았다.

일상 속 움직임도 강조했다. 그는 “먹고 나서 걷는 것도 되게 중요한 것 같다”며 “따로 운동할 시간이 없는 분들은 최소한 식사하시고 눕지 말자”고 조언했다.

홍현희 인스타그램 캡처

눈길을 끈 건 저녁 메뉴였다. 홍현희는 라면을 먹는 모습을 공개하며 “많은 분이 이런 걸 안 먹는 줄 아시더라. 나도 사람인지라 라면이 먹고 싶어지면 먹는다. 그런데 억지로 참으면 욕구가 된다”고 했다.

그는 “대신 입터짐을 방지하고자 야채 파우더를 먼저 먹어주겠다. 먹긴 먹되 야채로 먼저 좀 채워주자”고 덧붙였다. 이어 “오야식 루틴을 실천하니까 먹는 양이 현저히 줄어들었고, 지금은 더 이상 못 먹겠다”고 말했다.

홍현희는 최근 식습관 개선과 혈당 관리로 60㎏에서 49㎏까지 약 10㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 감량 비결로 ‘오야식(오일·야채·식초)’ 식습관을 꼽았다. 이는 건강한 지방을 적절히 섭취하고, 채소 섭취를 늘리며, 식초를 곁들이는 방식이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지