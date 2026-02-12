대구 이월드서 ‘경찰과 도둑’ 추격전…설 연휴 다양한 이벤트

대구지역 놀이공원인 이월드가 설 연휴 기간 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보인다.

12일 이월드에 따르면. 설 연휴인 16~18일 오후 1시, 3시, 4시 판타지광장 일대에서 대규모 인원이 참여하는 ‘경찰과 도둑’ 게임을 진행한다. 참가자들이 경찰과 도둑으로 나눠 추격전을 벌이는 체험형 콘텐츠다. 30명의 경찰과 30명의 도둑이 경보로 치열한 추격전을 펼쳐 우승팀에게 특별한 선물을 증정한다.

경찰과 도둑 포스터. 이월드 제공

매직시네마에서는 환상적인 마술과 버블 퍼포먼스를 결합한 ‘마술&버블쇼’가 16~18일 하루 3차례 운영된다. 15년차 베테랑 백찬란 마술사가 완성도 높은 마술과 버블쇼 퍼포먼스를 선보인다.

14일부터는 캐릭터 포토타임과 야외 이벤트가 곳곳에 마련된다. 다이나믹광장에서는 ‘윈터조이랜드 포토파티’가 열리고, 회전목마 앞에서는 '비비포포와 미라클 모먼츠'가 진행된다. 21일에는 새해를 기념하는 불꽃쇼가 펼쳐지고, 겨울철 대표 콘텐츠인 ‘스노우월드'가 2월 말까지 운영된다.

최용훈 이월드 대외협력팀장은 “설 연휴를 맞아 가족과 친구, 연인이 하루 종일 즐길 수 있도록 참여형 게임, 공연, 포토 콘텐츠, 눈놀이 시설까지 다채롭게 구성했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지