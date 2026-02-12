포스코, 차세대 함정 소재 기술의 새 기준 제시

포스코가 함정용 소재 기술 개발을 통해 대한민국 방위산업에 새로운 이정표를 세웠다.

포스코는 함정용 고(高)연성강과 방탄강을 국내 최초로 개발하고, 지난 1월 한국선급(KR)으로부터 선급 인증을 획득했다고 12일 밝혔다 .

신 방산 소재를 적용한 차세대 함정 가상 이미지. 포스코 제공

이번 인증은 강재 개발부터 용접성 검증, 군함 방호 성능 확보에 이르기까지 전 과정을 거쳐 달성한 성과물이다.

선급은 선박과 해양구조물 등의 소재, 설계, 제작 등에 대해 안전성과 품질을 기술적으로 평가하고 인증하는 기관으로 선박, 해양구조물, 그리고 그에 사용되는 재료는 선급이 정한 규칙과 기준을 충족해야만 한다.

고연성강(Higher-ductility hull structural steel)은 연성(늘어나는 성질)이 일반강보다 높은 강재. 외부 충격이나 하중이 가해졌을 때 쉽게 파단되지 않고 늘어나거나 변형되는 성질을 갖는다.

포스코가 이번에 개발한 고연성강은 기존 조선용 후판 강재 대비 연신율을 35% 이상 향상시킨 강재다.

실제 함정 충돌 시뮬레이션 결과, 충격 흡수율은 약 58% 향상된 것으로 확인됐다.

이를 통해 선박이나 부유체와의 충돌 시 함정의 변형량을 극대화해 손상을 최소화하고, 함정의 생존성을 높이는 핵심적인 역할을 한다.

또한, 포스코는 함정의 안전성을 높이는 동시에 기동성과 효율성을 향상시키기 위해 기존 조선용 후판 강재 대비 두께를 약 30% 줄인 방탄강을 개발했다.

함정 상부의 조타실, 레이더, 첨단 무기체계 집중 구역 등에 방탄강을 적용해 외부 위협으로부터 방호 성능을 확보하는 한편, 상부 구조 경량화를 통해 선체 흔들림에 대한 저항성도 향상시켜 함정 복원력 개선에도 크게 기여할 수 있게 됐다.

포스코는 지난해 5월 열린 ‘2025 국제해양방산전시회(MADEX)’와 ‘함정기술·무기체계 세미나’에서 해당 기술 개발 현황을 발표해 국내외 방산 관계자로부터 큰 호응을 얻었다.

포스코는 이번 프로젝트를 위해 기술연구원을 중심으로 수년간 공동 연구를 진행했으며, 생산·품질·마케팅 등 사내 전 부서가 ‘원팀’ 체계로 협력해 신소재 개발을 완료했다.

이번 성과는 향후 대한민국 해군 차세대 함정의 성능을 비약적으로 향상시키는 동시에 국내 조선소의 경쟁력을 높이는 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.

나아가 남미·동남아시아 해군 함정, 미해군 함정 유지·정비·보수(MRO) 및 건조 사업 등 다양한 해외 프로젝트에도 적용가능해, K-방산 수출 확대 및 글로벌 해군 함정 시장 진출에 기여할 것으로 전망된다.

한편 장인화 포스코그룹 회장은 신년사를 통해 "미래 산업에 필수적인 제품 포트폴리오를 완성함으로써 시장 리더십을 한층 강화하고 수익 구조를 최적화해야 한다"고 강조한 바 있다.

이번 개발 성과 역시 이러한 그룹의 전략 방향과 맞닿아 있다는 설명이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지