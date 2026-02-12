李대통령 “교복이 ‘등골 브레이커’”…설 앞두고 ‘민생 물가 잡기’ 메시지

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 12일 설 연휴를 앞두고 “국민들께서 여전히 물가 걱정을 많이 한다”며 참모진에게 물가 관리를 당부했다. 이 대통령은 “최근 교복 구입비가 60만원에 육박한다는데, 부모님들의 ‘등골 브레이커’라고 얘기한다”며 교복 가격 적정성 문제에 대한 검토도 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “개학을 앞두고 있는 만큼 교복 가격의 적정성 문제에 대해서 한번 살펴봐 달라”며 “문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 검토해달라”고 지시했다.

이 대통령은 민생 물가 관리를 위한 철저한 대책 수립·시행도 요구했다. 이 대통령은 “시장에 갔더니 국민들께서 여전히 물가 걱정, 또 매출 걱정을 많이 하셨다”며 “어제(11일) 민생물가 특별관리 태스크포스(TF)가 가동됐다. 할인 지원, 비축 물량 공급 같은 단기 대책뿐만 아니라 특정 품목들의 담합, 독과점 같은 불공정 거래에 대해서도 철저하게 감시해야 한다”고 말했다.

12일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 수석보좌관회의가 진행되고 있다. 청와대통신사진기자단

특히 이 대통령은 할당 관세 품목을 지정하면 일부 업체가 부당한 이득을 취하는 사례가 있다며 “정책을 할 때 틈새, 악용의 소지를 철저히 봉쇄하고, 실제 그런 일이 벌어지면 엄정하게 책임을 물어 다시는 그런 일이 생기지 않게 조치하라”고 했다. 명절을 앞두고 먹거리 물가 등에 대한 민감도가 높아지는 만큼, 적극적인 대응을 촉구하는 메시지를 통해 정부의 민생 중시 기조를 강조하기 위한 조치로 풀이된다.

이 대통령은 “국정의 제1원칙은 국민의 삶을 바꾸는 것”이라며 “정책 성과는 국민의 삶 속, 현장에서 비로소 확인되는 것”이라고 짚었다. 이날 회의에서 논의된 ‘소확행(소소하지만 확실한 행복) 정책’과 관련해선 “무엇보다 중요한 것은 국민의 삶을 현장 속에서 작더라도 빠르게, 많이 개선하는 것”이라며 “크고 어렵고 많은 시간이 소요되는 거대 의제에만 함몰되지 말고, 작지만 빠르게 국민들의 삶을 구체적으로 바꿀 수 있는 과제를 신속하게 발굴하고 집행하는 게 중요하다”고 강조했다.

회의에 참석한 청와대 참모진을 향해선 “일선 주민센터 직원과 국가의 운명을 책임진 여러분은 좀 다르다”며 “눈 뜨면 출근, 눈 감으면 퇴근이지 휴일, 휴가가 어디 있겠느냐. 에너지 소모가 많긴 하겠지만 우리 손에 나라의 운명이 달렸다 생각해달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지