홍성주 前 대구시 경제부시장, 달서구청장 출마 선언

홍성주 전 대구시 경제부시장이 12일 대구시 신청사 건립 예정지에서 기자회견을 열고, 차기 달서구청장 선거 출마를 공식 선언했다.

홍 전 부시장은 이 자리에서 ‘달서의 가치를 두 배로, 일할 줄 아는 경제구청장’이라는 슬로건을 내걸고, “달서구를 대구∙경북 통합 시대의 중심 도시로 도약시키겠다”고 밝혔다.

12일 홍성주 전 대구시 경제부시장이 6∙3 지방선거 달서구청장 출마를 선언하고 있다. 뉴스1

그는 출마 선언 장소로 대구시 신청사 부지를 선택한 것에 대해 “이곳은 달서의 미래이자 대구∙경북 통합이라는 거대한 흐름 속에서 도시의 중심축이 재편되는 역사의 현장”이라고 치켜세우고, “경제부시장으로서 쌓아온 경험과 네트워크를 쏟아부어 달서구를 '전략적 경제 도시'로 만들겠다”고 강조했다.

대구시의 살림을 책임졌던 경력을 바탕으로 구민의 먹고사는 문제를 해결하는 ‘실무형 리더십’도 내세웠다. 홍 전 부시장은 이를 위해 성서산업단지의 인공지능(AI)∙그린 전환을 통한 일자리 창출과 신청사 조기 건립, 두류공원 국가공원화 등 이른바 ‘구민 행복 7대 프로젝트’를 핵심 공약으로 발표했다.

대구시 주요 경제 정책과 예산을 총괄했던 그는 출마 선언을 시작으로 민생 현장을 누비며 세부 실천 방안을 순차적으로 공개할 예정이다.

홍 전 부시장은 “도시의 큰 그림은 ‘빅 아이’로 그리되, 구민의 소소한 삶은 ‘스몰 아이’로 촘촘하게 챙기겠다”며 “검증된 국비 확보 능력으로 달서의 자부심을 높이고 행복 지수를 두 배로 키우겠다”고 지지를 호소했다.

