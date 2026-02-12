안동 백신센터, 임상시험 검체 분석 인증 획득

경북바이오산업연구원 백신상용화기술지원센터는 식품의약품안전처의 ‘임상시험검체분석 관리기준(GCLP)’ 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.

GCLP는 임상시험검체분석기관의 시험 수행과 품질관리 체계 전반을 평가·인증하는 제도다. 식약처의 지정을 받아야 임상시험 검체 분석을 할 수 있다.

이번 인증으로 센터는 임상시험 검체 분석을 독립적으로 수행할 수 있다. 경북바이오산업연구원과 국제백신연구소는 경북도와 안동시로부터 24억원을 지원받아 2023년부터 임상시험검체분석기관 구축 사업을 추진해 왔다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 시기 국내 고위험 병원체 백신 임상시험 효능평가 수행 기관은 2곳에 불과했으나 이번에 안동과 전북 화순에 추가 지정이 이뤄져 국내 감염병 대응력이 크게 높아지게 됐다.

도와 시는 2019년부터 국비 등을 포함해 278억원을 들여 안동의 바이오산업단지 내 9981㎡ 부지에 2023년 백신상용화기술지원센터를 준공했다.

경북도 관계자는 “이번 GCLP 인증 획득을 계기로 경북을 백신산업 선도 지역으로 만들겠다”고 말했다.

