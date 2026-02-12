“살신성인, 故 김범수 대위를 기억하며…” 순직 22주기 추모식 거행

육군 제35보병사단은 고 김범수 대위 순직 22주기를 맞아 12일 사단 영내 신병교육대대 김범수관에서 추모식을 거행하고 고인의 희생정신과 군인정신을 기렸다. 행사에는 사단 장병과 유가족을 비롯해 보훈지청과 ROTC 중앙회 관계자, 학군사관 후보생 등 140여명이 참석했다.

12일 육군 제35보병사단에서 열린 고 김범수 대위 추모식에서 김광석 사단장 등이 헌화하고 있다. 제35보병사단 제공

김광석 35사단장은 추모사에서 “고 김범수 대위는 책임감과 군인정신으로 정예 신병 육성에 헌신한 소대장이었다”며 “고인의 희생과 용기가 영원히 이어질 수 있도록 참군인의 뜻을 계승할 것”이라고 밝혔다.

35사단은 추모에 앞서 박종원 대위와 전은혁 중사, 양영삼 사무관 등 7명에게 ‘충경 김범수 상’을 수여했다. 이 상은 매년 초급장교를 대상으로 하던 것을 올해부터 부사관과 군무원으로 확대했다.

고 김범수 대위는 2002년 학군사관 40기로 임관해 35사단 신병교육대대 소대장으로 복무했다. 2004년 2월 18일 수류탄 투척 훈련 중 훈련병이 수류탄을 던지지 못하자 이를 감싸안고 현장에서 순직했다. 고인은 사후 대위로 추서됐으며, 보국훈장 광복장을 받았다. 유해는 국립대전현충원에 안장돼 있다.

35사단은 사단 역사관 내 추모실을 운영하고 있으며, 본청 회의실을 ‘김범수실’, 신병교육대대 대강당을 ‘김범수관’으로 명명했다. 김범수관 앞에는 흉상을 세워 군인정신 교육의 장으로 활용하고 있다.

