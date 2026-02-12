“나이 들수록 책을 더 가까이”…‘지적활동’ 치매 위험 40%↓

독서나 글쓰기 또는 1~2개 외국어 공부 같은 지적 활동이 치매 위험을 40%가까이 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

11일(현지시간) 미국 시카고 러쉬 대학교 의료센터 연구진 독서 등 지적 활동이 치매 위험을 낮춘다고 밝혔다. 게티이미지뱅크

11일(현지시간) 가디언에 따르면 미국 시카고 러쉬 대학교 의료센터 연구진은 머리를 쓰는 활동이 가장 흔한 치매인 알츠하이머병의 위험을 낮추고 인지저하 속도를 늦추는 것과 연관됨을 확인했다.

연구진은 연구 시작 시 치매가 없었던 평균 연령 80세 참가자 1939명을 8년간 추적 조사했다. 연구기간 551명은 알츠하이머병에 걸렸고 719명은 경도 인지 장애 진단을 받았다.

참가자들은 3단계의 생애 주기에 따른 인지 활동 및 학습 자원에 대한 설문조사에 응했다. 먼저 18세 이전 ‘초기 강화 단계’ 학습 자원으로는 독서 빈도와 가정 내 신문 및 지도 접근, 5년 이상 외국어 학습 여부 등을 조사했다.

40세 ‘중년기 강화 단계’에는 소득 수준과 가정 자원에 더해 박물관이나 도서관 방문 빈도를, 평균 80세에 시작하는 ‘노년기 강화 단계’에는 독서·글쓰기·게임 등의 참여 빈도와 총소득이 각각 포함됐다.

이를 토대로 연구진은 인지 강화 수준이 가장 높은 상위 10% 그룹과 가장 낮은 하위 10% 그룹을 비교했다.

그 결과 상위 그룹에서는 21%가 알츠하이머에 걸린 반면, 하위 그룹에서는 발병 비율이 34%로 높아졌다.

연령, 성별, 교육 등의 요인을 조정하면 평생에 걸쳐 강화 점수가 높을수록 알츠하이병 위험은 38%, 경도 인지 장애 위험은 36% 낮아졌다.

평생 강화 수준이 가장 높은 사람들은 평균 94세에 알츠하이머병에 걸렸는데 가장 낮은 사람들은 평균 88세에 걸려 5년 이상의 지연 효과가 나타났다.

경도 인지 장애의 경우 최고 수준 그룹은 평균 85세, 최저 수준 그룹은 평균 78세에 발생해 7년의 차이를 보였다.

저자인 안드레아 잠밋 교수는 “우리 연구는 평생에 걸쳐 다양한 정신적 자극 활동에 꾸준히 참여하는 것이 인지 능력 차이를 만들 수 있다는 점을 보여준다”고 설명했다.

그러면서 “도서관, 평생 학습에 대한 열정을 이끄는 조기 교육 프로그램 등 풍요로운 환경에 대한 접근성을 확대하는 공공 투자가 치매 발생률을 낮추는 데 도움이 될 수 있다”고 강조했다.

이번 연구 결과는 미국 신경학회 학술지 ‘뉴롤로지’에 실렸다.

