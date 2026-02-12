최휘영 문체부 장관 “서울예술단 광주 이전, 원칙대로 한다”

최휘영 문화체육관광부 장관은 서울예술단 광주 이전 문제에 대해 “원칙대로 하기로 했다”고 말했다. 최 장관은 지연되고 있는 산하기관장·예술단체장 인선에 대해서도 “빨리 진행하도록 하겠다”고 말했다.

최 장관은 12일 서울 서대문구 모두예술극장에서 열린 취임 6개월 기자간담회에서 윤석열 정부 때 논의된 후 찬반 논란이 벌어진 서울예술단 광주 이전에 대해 “충분한 협의가 없었다는 지적이 있어 작년 말까지 여러 의견을 듣는 시간을 가진 결과 원칙대로 하기로 했다”고 설명했다. 다만 이전 시기와 구체적인 이전 형태에 대해선 추가 논의가 필요하다고 완급 조절에 나섰다. 그는 “언제 어떤 형태로 이전할지에 대해서는 다시 논의해야 할 필요가 있다”며 “무엇보다 서울예술단의 정체성을 분명히 하는 작업을 조금 더 진행해야 할 거 같다”고 말했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 12일 서울 서대문구 모두예술극장에서 출입기자 간담회를 갖고 발언을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

최 장관은 또 한국콘텐츠진흥원 원장 등 문체부 산하 기관 기관장들의 공백 장기화에 대해선 절차를 빨리 진행하겠다는 원론적 입장을 밝혔다. 최 장관은 "자리마다 어떤 분이 적합한지 파악해야 하는 일이 먼저 이뤄져야 해서 시간이 걸린 측면이 있다"며 "장관에 취임한 지 6개월이 지났기 때문에 더는 미뤄서는 안 될 것 같아 빨리 진행하도록 하겠다"고 했다. 다만 최근 결정된 한국콘텐츠진흥원장 재공모와 관련해선 "특정 기관의 인선에 대해서 직접적으로 언급하는 것은 적절하지 않은 것 같다. 재공모 절차를 빨리 진행하겠다"고 답했다. 앞서 문체부와 콘텐츠진흥원은 지난 10일 원장 최종후보자 5명에 대한 면접 심사 결과 '적격자가 없다'는 이유로 전원 탈락을 결정했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 광장 공연과 관련해선 최 장관은 "뜻깊고 감사한 일"이라며 적극적으로 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 장관은 “방탄소년단이 오랜만에 복귀하는 첫 무대로 상징적인 공간인 광화문 광장을 선택한 것은 정말 고마운 일"이라며 이같이 말했다.

최 장관은 "우리나라의 알갱이를 해외에 선보일 기회라고 생각해 공연이 잘 이뤄질 수 있도록 면밀히 준비하고 있다"며 "해외에서 많은 분이 오시기 때문에 즐겁고 기억에 남는 경험이 되도록 지원하겠다"고 약속했다.

최 장관은 특히 방탄소년단 공연에 암표가 횡행할 수 있다는 우려에 대해 "불쾌한 일이 생기지 않도록 최선을 다하겠다"며 "암표 문제를 주의 깊게 살펴보고 있는데, 미리 대책을 말하면 (암표상들이) 피해 갈 수 있기 때문에 구체적으로 밝히지는 않겠다"고 말했다.

문체부 장관이 종묘 앞 세운상가 재개발 문제와 광화문 한글 현판 논란을 두고 문화유산의 원형 보존에 대해 다른 잣대를 대는 것 아니냐는 질문도 나왔다. 최 장관은 "종묘와 광화문 모두 원형 보존이 가장 중요하다"며 두 사안을 대하는 태도가 다르지 않다고 강조했다. 그는 "광화문 한글 현판은 기존 현판의 원형을 보존하면서 한글 현판이라는 새로운 시대적 요구도 반영해보자는 차원에서 시작한 논의"라며 "종묘 앞 개발처럼 원형 자체에 대한 변화가 있을 수 있는 사안은 반드시 별도의 평가가 필요한 것"이라고 설명했다.

최 장관은 취임 초기부터 살펴본 영화계 위기 해결책으로는 '영화 구독형 패스'제도를 연구 중이라고 밝혔다. 일정한 금액을 내면 극장에서 여러 번 영화를 관람하는 형태의 상품을 개발하겠다는 취지다. 최 장관은 "어쨌든 극장에 한 번이라도 오게 되면 이후 극장을 자주 찾게 될 것이란 기대에서 논의 중인 아이디어"라며 "예비 관객, 잠재적 관객을 극장으로 이끄는 다양한 형태의 제도를 설계하려고 한다"고 말했다.

