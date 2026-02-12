스포츠 ‘역베팅’ 투자 사기 피해 전국 270억…21명 검거 송치

지난해 제주를 비롯해 전국으로 확산했던 스포츠 역베팅 투자 사기 사건 피해 규모가 더 늘어났다.

제주경찰청은 역베팅 투자사기 사건 중간브리핑을 통해 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 캄보디아 프놈펜에 본사를 둔 사기 조직원과 국내 모집책 등 총 21명을 검거해 구속 송치했다고 12일 밝혔다.

압수품. 제주경찰청 제공

이들은 2024년 5월부터 2025년 6월 1일까지 스포츠 베팅 플랫폼인 ‘○○볼’ 사이트를 통해 스포츠 역베팅 투자에 참여하면 원금 보장과 함께 수익을 나눠주겠다고 속여 투자자들을 끌어모은 뒤 돈을 가로챈 혐의를 받는다.

경찰은 국가정보원, 태국 경찰과 공조해 2025년 11월 27일 태국 현지 은신처에서 태국으로 도피한 영업팀 조직원 4명을 검거해 최근 구속 송치하는 등 지난해 3월부터 현재까지 21명을 검거해 송치했다.

경찰은 이번 범행에 가담한 피의자 42명을 특정, 아직 검거하지 못한 나머지 캄보디아 조직원과 국내 모집책 등 21명(외국인 3명, 내국인 18명)을 쫓고 있다.

또 범행에 사용한 인터넷 도박사이트 등 총 34개 사이트를 차단하고 87개 범행계좌에 대해 지급 정지 조치했다.

역베팅은 스포츠 경기 결과를 맞히지 못하면 적게는 투자금의 0.4%에서 많게는 1%까지 배당금을 받는 구조다.

예를 들어 승패 결과를 누구나 예측할 수 있는 강팀과 약팀의 축구 경기에서 일부러 약팀이 이기는 상황에 베팅하도록 한 뒤 약팀이 패할 경우 배당금을 지급해 누구나 쉽게 이득을 취할 수 있는 것처럼 보이게 만들었다.

이들 사기범은 고가의 외제차량을 경품으로 내세워 각종 이벤트를 진행하고 주변 사람을 모집해 투자금을 넣어야만 베팅에 참여할 수 있도록 다단계 방식으로 투자자를 끌어모아 전국 단위로 사이트를 운영해온 것으로 알려졌다.

이들은 영업팀, 고객관리팀 등으로 역할을 분담한 뒤 인터넷 도박사이트, 휴대전화 앱, 제주 3곳, 서울 강남·역삼, 인천, 대전, 강원 동해, 충북 옥천, 충남 천안 등 국내 10개 유사수신센터를 통해 역베팅을 홍보, 대규모 피해자를 양산했다.

도박사이트 홍보 과정에서, 말레이시아에 실제 존재하는 유명 복합 리조트 회사인 소속이고, 이 그룹이 운영하는 역베팅 사업이라며 거짓으로 소개했다.

경찰은 태국 현지 고급 빌라에서 은신해 있던 피의자들을 검거한 현장에서 현금 4000만원, 금팔찌, 명품가방 등을 압수했다.

현재까지 집계한 피해자는 전국적으로 838명이며, 피해 금액은 총 270여억원에 달한다. 피해자 중 절반인 400여명이 제주도민으로 알려졌다.

지난해 4월 말 집계된 고소·진정 186건, 피해액 47억원을 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

경찰은 “단기 투자로 손쉽게 거액을 벌 수 있다며 역베팅 방식으로 투자를 유도하는 경우 대부분 돈을 모두 잃도록 설계된 사기 범죄”라며 “이 같은 사기 범죄에 현혹되지 말고 바로 경찰에 신고해야 한다”고 당부했다.

경찰은 “‘범정부 초국가범죄 특별대응 TF’의 일원으로 유관 부서들과 긴밀히 협력해 국외 도피 사범들에 대한 범인 검거는 물론 범죄 수익 추적과 환수까지 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

