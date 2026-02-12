정신과 약 탄 음료 미리 준비해 갔다… “모텔서 의견 충돌에 남자들 잠재울 목적”

서울 강북구 일대 모텔에서 20대 남성 2명이 잇따라 숨진 사건과 관련해 피의자인 20대 여성이 구속됐다. 이 여성은 피해자들을 만나기 전 약을 섞은 음료를 미리 준비한 것으로 확인됐다.

피해자는 총 3명이다. 음료를 처음 받아 마신 남성은 목숨을 건졌으나 나머지 2명은 사망했다. 피의자 집에서는 같은 종류의 새 음료뿐 아니라 범행에 쓰인 빈 병도 발견됐다. 이 여성은 숙박업소 안에서 의견충돌 등이 있어 남성들을 재우려는 의도였다고 주장하고 있다.

약물이 든 음료를 건네 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의로 12일 구속된 20대 여성 A씨가 서울북부지법에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다. 뉴스1

서울 강북경찰서는 12일 20대 초반 여성 A씨를 상해치사 및 마약류관리법위반 혐의로 구속해 조사하고 있다. A씨는 지난해 12월부터 세 차례에 걸쳐 향정신성의약품을 탄 숙취해소제를 남성들에게 건넨 것으로 나타났다.

경찰에 따르면 지난해 12월14일 경기 남양주시 한 카페에서 20대 중반 남성 B씨는 A씨로부터 받은 음료를 마신 지 20여분 후 의식을 잃고 쓰러졌다. 병원으로 이송돼 의식을 회복한 B씨는 지난달 A씨를 상대로 경찰에 진정을 제기했다.

A씨가 20대 후반 남성 C씨에게도 같은 음료를 건네 사망하게 한 정황도 포착됐다. C씨는 지난달 28일 성북구 한 호텔에 A씨와 함께 입실했으나 다음날 숨진 채 발견됐다. 당시 현장에 상흔이나 혈흔 등 외부 공격 흔적은 없었다. 비슷한 사건은 보름여 만에 반복됐다. 9일 오후 강북구 수유동 소재 또 다른 호텔에서도 A씨와 함께 입실한 20대 중반 남성 D씨가 다음날 숨진 채 발견됐다.

경찰은 국립과학수사연구원(국과수) 구두 소견 결과 등을 토대로 세 사건이 모두 A씨 소행인 것으로 보고 있다.

최근 국과수는 C, D씨 사망 원인에 마약류로 분류되는 벤조디아제핀계 약물 과다 복용 가능성이 있다는 구두 소견을 경찰에 전달했다. 벤조디아제핀계 약물은 흔히 신경안정제로 사용되며 불안이나 수면 장애 등에 처방되는 향정신성의약품이다. 피의자는 정신과 진료를 받고 있었으며 의사에게 처방받은 약물을 범행에 사용했다. 경찰은 약물 종류와 용량 등을 파악하기 위해 국과수 부검 결과를 기다리고 있다.

경찰은 10일 오후 A씨를 긴급체포하고 휴대전화와 거주지 등을 압수수색했다. A씨 거주지에서는 범행에 사용된 것으로 보이는 숙취해소제 빈 병이 일부 있었으며 사용하기 전인 음료와 약도 발견됐다. A씨는 경찰에 “첫 번째 남성에게는 비교적 적은 약물이 든 음료를 줬고, (사망한) 두세 번째 남성에게는 배가 넘는 약을 탔다”고 진술했다. 또 배달 온 음식을 먹으려고 했으나 남성이 자고 있어 빈 병과 함께 챙겨 집에 왔다는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

피의자가 남성들을 만난 경로는 온라인은 아니었던 것으로 파악됐다.

지난해 12월 B씨는 “사건 발생 당시 피의자와 교제하는 사이였다”고 밝혔고, 이들은 아르바이트하며 알게 된 사이로 알려졌다. 사망한 다른 두 남성 C, D씨는 술집 등에서 알게 돼 최근 한두 차례 만난 사이였다.

서울북부지법은 이날 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

경찰은 향후 수사 상황에 따라 A씨에게 살인 혐의를 적용할 가능성도 열어뒀다. 피의자는 경찰 조사에서 범행 사실 일부를 인정하면서도 ‘살인 고의성은 없었다’는 입장이다. 경찰은 A씨에 대한 사이코패스 검사도 검토 중이다.

