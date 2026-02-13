네이버페이, 설연휴 영세·중소 가맹점 수수료 무료

네이버페이(Npay)가 설 연휴 소비 활성화 효과를 소상공인들이 체감할 수 있도록 16∼22일 영세·중소 가맹점의 현장결제 수수료를 전액 지원한다고 12일 밝혔다.

영세·중소에 해당하는 현장결제 가맹점이면 별도 신청 없이 수수료 무료 지원을 받을 수 있다. 지원 기간 동안 네이버페이 큐알코드(QR)나 삼성페이를 통해 포인트·머니로 결제된 건에 대한 수수료가 환급될 예정이다.

네이버페이는 코로나19 확산기에 오프라인 가맹점에 현장결제 수수료를 전액 지원하고 지난해 9월까지 세 차례 온라인 영세·중소 가맹점 수수료를 인하하는 등 지속적으로 소상공인을 지원해왔다.

또 자체 서비스 및 금융사와의 제휴를 기반으로 소상공인을 위한 상생금융 생태계를 확대하고 있다. 소상공인이 자금경색을 겪지 않도록 결제 후 약 3일만에 대금을 무료 정산하는 ‘빠른정산’ 서비스가 대표적이다. 빠른정산을 통해 지난 6년간 누적 60조원이 조기 지급됐다.

네이버페이는 “이번 수수료 무료지원이 설 연휴를 맞은 영세·중소 사업자에게 활력소가 되길 바란다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지