[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 14일 (토요일) 어디로 떠나시나요? 문 단속은 잘하셨나요?

96년생: 이성과의 만남은 즐거움이 있다. 84년생: 관광레저업 예술품 운동구점은 광고에 성과 있다. 72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다. 60년생: 당면한 과제은 미루지 말자. 48년생: 동업하자는 사람이 나타난다. 36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

97년생: 새로운 아이디어가 뜨오르는 운이다. 85년생: 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 49년생: 관재수를 조심하자. 37년생: 금전지출이 많아진다.

98년생: 구인,구직자는 좋은소식이 온다. 86년생: 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다. 62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 50년생: 신규사업은 실패한다. 38년생: 보건건강에 노력하자.

99년생:이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다 87년생: 음식업 유흥업 식품업은 광고에 성과 있다. 75년생: 배우자가 나타난다. 63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다. 51년생: 금전적인 여유가 부족하다. 39년생: 집안의 우환에 대비하자.

00년생 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 88년생: 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다. 64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자. 52년생: 사업자는 매출이 양호하다. 40년생: 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생: 동남방의 일이 성과가 좋다.

01년생 확인하지 않는 일은 결정은 뒤로 미루어라. 89년생: 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생: 성장 가능한 일을 가려하자. 65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다. 53년생: 무역관계 일은 보류하자. 41년생: 기거동작에 조심하자. 29년생: 현재는 불리해도 후일는 길하다.

02년생 싸움을 하면 자신이 가장 괴로울 뿐이다. 90년생: 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생: 의약업 애견업 식품업은 광고에 성과가 있다. 66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다. 54년생: 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 42년생: 걸기운동을 열심히 하자. 30년생: 물건구입과 실물수을 주위할것.

03년생: 정신적으로 피곤한 일진이다. 91년생: 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생: 직업에 변동이 온다. 67년생: 일을 추진하면 성과가 크다. 55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자. 43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다. 31년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

04년생 선량한 사람 착한 일을 하지만 나타냄은 없다. 92년생: 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 68년생: 현재 금전으로 긴박하다. 56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다. 44년생: 재운도 왕성한 운이다. 32년생: 금융업,부동산업은 광고 효과본다.

05년생 오해를 풀지 않으면 힘든 시기를 보낸다. 93년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생: 자통차매매 소개업 대여업은 광고에 성과가 있다. 69년생: 돈 때문에 긴박하다. 57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생: 적당히 시기에 매매하자. 33년생: 이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다.

06년생 잡다한 생각으로 머리가 복잡하다. 94년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생: 진로관계에 걱정이다. 70년생: 여성은 심리적으로 불안하다. 58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다. 46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자. 34년생: 금전관계 약속은 오후가 좋다.

95년생: 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생: 전공분야에 더 열심히 하자. 71년생: 약속과 신의를 중히하자. 59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다. 47년생: 건강에 적신호를 관찰하자. 35년생: 가족중에 금전손재를 조심하자.

