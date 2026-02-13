섬의 가치, 세계로 향한다…여수세계섬박람회 200일 앞으로

올해 9월, 전남 여수가 세계의 섬을 품는다. 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 열리는 2026여수세계섬박람회 개막이 200일 앞으로 다가왔다. 이제 박람회는 ‘왜 필요한가’를 설명하는 단계를 넘어 ‘어떤 변화를 만들 것인가’를 보여주는 단계로 접어들고 있다.

2026여수세계섬박람회는 세계 최초로 ‘섬’을 주제로 한 국제박람회다. 기후위기와 해수면 상승, 생태 보전, 지역소멸 등 인류 공통의 과제가 가장 먼저 드러나는 공간이 바로 섬이기 때문이다. 박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 섬을 보호의 대상이 아닌 미래 해법의 출발점으로 재조명한다.

여수의 섬. 조직위 제공

◆25개국 3개 국제기구 참여... 세계가 여수로

조직위원회는 일본, 필리핀, 프랑스, 그리스, 케냐, 팔라우, 에콰도르 등 25개국과 WHO, 유니세프 등 3개 국제기구의 참여를 확정했다. 목표인 30개국·국제기구 유치도 무난할 전망이다. 아시아와 유럽은 물론 아프리카·오세아니아까지 참여 의사를 밝히며, ‘섬’이라는 주제가 국제적 공감대를 형성하고 있음을 보여준다.

조직위는 지난해 11월 영국 런던 국제관광박람회에서 아시아태평양관광협회(PATA)와 협력 방안을 논의했고, 12월에는 일본 오사카 현지 여행사를 대상으로 홍보 활동을 펼쳤다. 이달 말에는 미국 LA에서 여행사 및 언론인을 대상으로 간담회를 열어 해외 관광객 유치에 속도를 낼 계획이다.

3월 말까지 최종 참여 국가와 국제기구를 확정한 뒤, 전시 콘텐츠 구체화와 세계섬도시대회·국제섬포럼 연계 프로그램을 본격 협의한다.

여수가 개최지로 선택된 이유는 분명하다. 365개의 섬을 품은 도시이자, 섬을 관광 자원이나 개발 대상이 아닌 삶의 공간으로 가꿔온 곳이기 때문이다. ‘365아일랜드’, ‘섬섬여수’ 등 정책은 섬 중심 도시 전략을 장기간 축적해 왔고, 이는 박람회 준비 과정에서도 강점으로 작용하고 있다.

2012여수세계박람회 성공 개최 경험 역시 국제행사 운영 역량을 입증한다. 교통·숙박·마이스(MICE) 인프라가 이미 검증됐고, 연간 1천만 명 이상이 찾는 해양관광 중심지라는 점도 안정적 운영을 뒷받침한다.

무엇보다 눈에 띄는 것은 지역사회의 자발적 참여다. 행정이 주도하고 시민이 따르는 구조가 아니라, 시민과 상인, 섬 주민이 먼저 움직이는 분위기가 형성되고 있다. 여수가 가진 ‘섬에 대한 이해와 애정’이 박람회의 설득력을 높이고 있다.

2026 여수세계섬박람회. 조직위 제공

◆시민이 주인인 박람회... 체험과 현장성 강화

주행사장 열린무대와 특별공연장에서는 지역 예술단체와 시민 공연이 이어지고, 부행사장인 금오도와 개도에서는 섬 주민과 함께하는 체험 프로그램이 운영된다.

D-200을 맞아 열린 ‘섬박람회 시민 참여주간’에는 상인회·농협·주민단체 등이 자발적으로 홍보와 체험 프로그램을 마련했다. 여수시는 ‘섬 1박 3식’, ‘섬힐링밥상 인증제’ 등을 통해 체류형 관광을 확대하고 섬 주민 소득과 연계하는 구조를 구축하고 있다. 입장권 사전 판매도 꾸준히 이어지고 있다.

조직위는 “시민이 주인인 박람회”를 목표로 조직 출범 9개월 전부터 ‘범시민준비위원회’를 가동했다. 현재 자원봉사·숙박·섬교류 등 8개 분과가 활동하며 시민 실천운동과 섬 간 교류사업을 추진하고 있다.

박람회는 주행사장 돌산 진모지구를 중심으로 금오도·개도·여수세계박람회장 등 4개 권역에서 진행된다. 돌산 주행사장에는 8개 전시관이 들어선다. 주제관은 가로·세로 40m, 높이 20m 규모의 멀티미디어 사면체로, 첨단 영상기술과 미디어아트로 섬의 현재와 미래를 구현한다. 섬미래관에서는 첨단항공모빌리티(AAM) 등 미래 교통기술을, 섬해양생태관에서는 블루카본과 해양 생태 복원 사례를 선보인다.

금오도에서는 비렁길 18.5㎞를 걸으며 남해 절경을 체험할 수 있고, 개도에는 캠핑장과 카약·갯것 체험 프로그램이 운영된다. ‘섬 밥상 인증제’와 ‘1박 3식’ 프로그램은 지역 소비와 직결되는 구조다. 여수세계박람회장에서는 ‘제7회 섬의 날’ 행사와 함께 세계섬도시대회, 국제섬포럼이 열려 국제적 위상을 강화한다.

◆섬박람회 D-200… 완성도 높이기 총력

개막일까지 200일. 방향과 명분, 초기 성과는 확보했다. 이제 관람객이 체감할 완성도를 끌어올리는 것이 과제다. 현재 주행사장 기반 조성 공정률은 50%대를 보이고 있으며, 7월 주요 시설 완공 후 8월 시범 운영을 거쳐 9월 개막한다.

주행사장 인근에는 약 8000면 규모의 임시 주차장을 확보하고, 셔틀버스는 주중 30대·주말 최대 60대를 12개 노선에 투입할 계획이다. 동선 분산과 교통 혼잡 최소화 대책도 병행한다.

박람회 종료 이후 주제관과 섬 테마존, 아트포토존, 열린문화공간은 철거하지 않고 관광 자산으로 활용한다. 약 300만 명 관람객 방문을 목표로, 여수세계섬박람회는 섬을 중심으로 한 국제 협력과 지역 성장의 새로운 출발점이 될 전망이다.

