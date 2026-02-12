김원이 與 전남특위 공동위원장 “광주·전남 통합, 재생에너지 확보 우선과제”

“전남 서남권 재생에너지 확보는 전남광주특별시 출범 뒤 역량을 가장 집중해야 할 정책입니다. 재생에너지 확보를 위한 행정지원과 재정지원이 없으면 전남광주특별시를 위한 특별법은 특별법이 아니라 ‘보통법’에 그칩니다.”

더불어민주당 광주·전남 통합추진 특별위원회 김원이 공동위원장은 전남광주특별시 최우선 과제로 재생에너지 발전 역량 확보를 꼽았다. 전남은 국내에서 태양광발전과 해상풍력발전 잠재력이 가장 큰 지역이다. 전남광주특별시가 꿈꾸는 자동차·반도체·인공지능(AI) 등 미래먹거리 산업 육성을 위해 이를 시작하는 ‘입구’인 에너지 확보부터 논해야 한다는 김 위원장을 11일 국회에서 만났다.

더불어민주당 광주·전남 통합추진 특별위원회 김원이 공동위원장이 11일 국회 의원회관에서 가진 인터뷰에서 전남광주특별시 최우선 과제로 재생에너지 발전 역량 확보를 강조하고 있다. 허정호 선임기자

-광주와 전남 행정구역 통합 목표는.

“이재명 대통령의 ‘5극 3특’이 국토균형발전에서 시작됐다. 이 정책은 인구 감소가 지방소멸로 이어지는 현실을 반영한 것이다. 광주, 전남 모두 인구가 감소세다. 우리 지역 특성에 맞는 비전을 세우고 연관된 권한을 특별시장에게 위임, 재정 지원을 보장받고자 행정통합 논의가 시작됐다. 지속가능한 도시를 그려보자는 목표다.”

-전남광주특별시의 3대 경제축은.

“전남광주특별시 안에서도 권역별 발전전략이 고민돼야 한다. 광주는 자동차 산업을, 동부는 반도체 산업을 말하며 서남권은 에너지 산업을 키우려 한다. 그중 핵심은 서남권 에너지, 특히 재생에너지다. 전남 영광·신안·해남·완도로 이어지는 해상풍력 ‘L자 벨트’가 있다. 이 L자 벨트 발전 잠재력이 발전허가량 기준 22.3GW다. 최신형 원자력발전소 15개 수준의 발전량이다. 이 대통령이 생산된 곳에서 소비하자는 ‘지산지소’ 개념을 언급했고 송전거리에 비례하는 전기요금제도 말했다. 전남 재생에너지 경쟁력은 싼 전기요금을 찾는 기업에도 이동 유인이 될 수 있다.”

-불수용 특례조항 중 필요한 조항은.

“정부가 행정통합 관련 전남광주특별시 설치를 위한 특별법안(전남·광주특별법)내 374개 특례조항 중 119개에 축소·불수용 조치를 내렸다. 에너지 산업 관련 부처가 인허가권이나 전력망 설비사업과 관련해 대거 불수용 입장을 냈다. 다른 에너지 산업을 추진하는 지역과 형평성을 이유로 들었다. 재생에너지 없이 미래첨단산업 유치, AI 데이터센터 건립 같은 얘기를 하는 것은 사상누각이다. 특별시장에게 장관이 가진 인허가권을 일부 위임하고 신속한 행정 지원을 보장해야 한다.”

-청사는 어디로 정할 계획인가.

“지난달 28일 특위 회의 후 명칭은 전남광주특별시로, 청사는 무안·전남 동부·광주 청사를 균형 있게 유지하기로 정했다. 주된 사무실을 어디로 할지는 향후 특별시장에게 맡기기로 했다. 명칭과 주 청사를 두고 지역 내 반발이 있었다. 특별시로 통합해 지역 수혜를 지키는 일이 먼저라고 생각해 ‘선통합 후조정’ 기조로 민주당 전남도당위원장으로서 당론을 따르겠다는 입장이다.”

