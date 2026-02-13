설 연휴 안전하고 풍성하게… 우리 동네 행사 뭐가 있을까 [지금 우리 동네는]

설 연휴 기간 서울 자치구들도 각기 다른 행사를 통해 구민들을 맞이할 준비를 마쳤다.

서울 동작구는 구청사를 구민들을 위한 도심 속 실내 테마파크 ‘동작스타파크’로 특별 운영한다고 밝혔다. 구는 청사 지하 1층을 스타스테이지, 스타플레이존, 스타푸드존, 스타상생존으로 꾸며 다양한 체험과 즐길 거리로 채웠다. 운영 기간은 14일부터 18일까지이며 설날 당일은 휴장한다.

지난해 추석 연휴 서울 동작구청에서 열린 테마파크에서 구민들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 동작구 제공

스타스테이지에서는 가족 단위 방문객을 위해 버블쇼 및 마술쇼 등 다채로운 문화 공연을 개최한다. 단순 관람형 공연이 아닌 방문객들이 직접 무대에 함께하는 참여형 공연으로 진행된다. 스타플레이존은 동작구의 새로운 랜드마크로 자리 잡은 슬라이드 ‘동작스타’를 비롯해 대형 윷놀이, 제기차기 등 온 가족이 즐길 수 있는 전통 놀이공간으로 꾸며진다. 아울러 아이들을 위한 오락기 및 모래놀이터, 사전 예약을 통해 진행되는 ‘두바이쫀득쿠키만들기’ 오픈 클래스와 한복 포토존 등 이색적인 이벤트가 구민들을 맞이할 예정이다.

서울 강동구는 관내 ‘아이맘 강동’ 8개소 실내놀이터에서 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 전통문화 체험 프로그램을 운영한다. 이번 프로그램은 28일까지 3주간 진행되며 전통놀이·한복 체험·전통 소품 만들기 활동 등을 통해 아이들이 우리 문화를 자연스럽게 접하고 가족 간 화합을 다질 수 있도록 마련됐다.

아이와 부모가 함께 참여하는 ‘전통놀이 존’에서는 윷놀이와 투호 등 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 놀이가 운영된다. 아울러 전통놀이 콘셉트의 포토존도 조성해 가족들이 소중한 추억을 남길 수 있도록 했다. 또한 한복 의상실, 실내 연날리기, 전통악기 체험 등 아이들이 직접 참여하며 즐길 수 있는 체험 프로그램도 준비했다. 전통문화를 단순히 구경하는 데서 그치지 않고, 보고·듣고·만지는 오감 체험으로 경험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.

이 밖에도 원목 태평소 만들기, 팔각초롱 만들기 등 전통 소품 만들기 활동이 진행된다. 부모와 아이가 함께 전통 소품을 만들며 세대 간 문화가 자연스럽게 이어지고, 완성한 작품은 가정으로 가져가 명절 분위기를 이어갈 수 있도록 할 예정이다.

서울 영등포구는 겨울철 한파와 고물가로 어려움을 겪는 취약계층의 명절 부담을 덜기 위해 명절 위문금과 난방비를 지원한다. 구는 지난 4일 설 명절을 앞두고 생계·의료급여 수급 약 9000가구에 가구당 4만원의 명절 위문금을 지급했다. 위문금은 별도의 신청 절차 없이 대상 가구의 계좌로 직접 입금됐다.

구는 또 1월21일부터 2월17일까지 기초생활수급 자격이 새로 책정되거나, 해당 기간 중 타 시·구에서 전입한 가구를 대상으로 오는 27일 명절 위문금을 추가로 지급할 예정이다.

아울러 구는 지난 10일 기초생활수급자와 차상위계층 등 약 1만2000가구를 대상으로 가구당 10만원의 난방비를 현금으로 지원했다. 난방비 역시 별도 신청 없이 대상 가구의 계좌로 일괄 지급됐다.

