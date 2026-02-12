‘넘어지는 이유 있었네’… 무른 얼음이 복병됐다 [밀라노 동계올림픽]

스포츠 경기에서는 바람 한 점이 기록을 바꾸고, 얼음 한 겹이 순위를 흔든다. 선수들이 4년을 준비해 선 올림픽 무대에서, 이번엔 발밑의 얼음이 변수로 떠올랐다.



2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 지난 10일 첫 경기를 치른 대표팀 선수들은 얼음 상태가 무르고 미끄러워 힘을 싣기 어렵다고 입을 모았다. 스케이트 날이 깊게 박히지 않아 코너에서 넘어지기 쉽다는 설명이다. 남자 대표팀 임종언은 12일 공식 훈련을 마친 뒤 “경기 당일 얼음이 훈련 때보다 좋지 않았다”며 “얼음이 물러 전반적으로 힘들었다”고 불만을 토로했다. 캐나다의 윌리엄 단지누와 네덜란드의 옌스 판트 바우트도 빙질이 까다로웠다고 지적했다.

김길리(왼쪽)가 10일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승에서 빙질 문제로 세 차례나 넘어진 미국 선수와 충돌하며 쓰러지고 있다. 밀라노=뉴스1

이런 빙질 문제는 경기에서 현실로 드러났다. 혼성 2000m 계주 준결승에서 미국 커린 스토더드가 넘어지면서, 뒤따르던 김길리를 덮쳐 레이스 흐름이 크게 흔들렸다. 네덜란드 역시 같은 종목에서 산드라 펠제부르가 넘어져 결승 진출에 실패했다.



이는 경기장 운영 방식 때문이다. 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서는 쇼트트랙과 피겨 스케이팅이 함께 열린다. 하지만 두 종목에 필요한 얼음은 다르다. 피겨는 점프 착지 충격을 줄이기 위해 비교적 얇고 무른 약 3㎝ 얼음을 선호한다. 반면 쇼트트랙은 속도를 유지하기 위해 단단한 약 5㎝ 얼음이 필요하다. 같은 날 오전과 오후로 종목이 교차되면서 얼음 두께와 온도 관리가 쉽지 않다는 지적이 나온다. 하지만 대회 조직위원회는 문제가 없다는 입장이다. 루카 카사사 조직위 대변인은 이날 기자회견에서 “빙질 문제를 제기한 선수는 소수”라며 “아이스 메이커가 경기 중에도 얼음 온도를 측정하고 빙질 상태를 점검하고 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지