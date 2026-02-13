설 연휴엔 ‘한강’으로… 한강플플·서울함공원에서 전통놀이 행사 [오늘, 특별시]

서울시가 설 연휴 뚝섬한강공원의 ‘한강플플’과 망원한강공원의 ‘서울함공원’에서 명절맞이 전통 놀이 행사를 연다.

시에 따르면 한강플플에서는 ‘한강플플 설날 놀이터’를 주제로 14일부터 18일까지 전통 놀이중심의 체험 프로그램이 운영된다. 설 당일인 17일은 휴관이다.

한강플플은 지난해 12월 뚝섬 자벌레에 새롭게 조성한 체험형 복합 문화공간으로, 한강을 배경으로 놀이와 체험·미디어 전시 등을 즐길 수 있다. 행사 기간 10종의 다양한 전통놀이 체험 공간이 운영돼, 방문객 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 15일에는 ‘제기차기 대회’가 열려 제기를 차는 솜씨를 겨루며 전통놀이의 재미를 만끽할 수 있다. 대형 윷놀이, 널뛰기, 투호 놀이 등 몸으로 즐기는 전통놀이와 양궁 활쏘기, 다듬이, 곤장 치기 등 전통문화를 경험하는 체험 행사가 함께 운영된다.

이와 함께 ‘풍선&저글링쇼’와 매직쇼 등 공연 프로그램도 마련돼 연휴 기간 한강플플 곳곳에서 다양한 볼거리를 제공한다. 컬러링 테이블과 신년 운세를 주제로 한 타로 체험 등 가족 단위 방문객이 가볍게 즐길 수 있는 프로그램도 있다. 세대 구분 없이 함께 즐길 수 있는 설 특선 영화도 상영된다.

한강플플 운영시간은 연휴 기간 오전 10시부터 오후 8시까지며 지하철 7호선 자양역에서 도보로 이동 가능하다. 자세한 위치와 이용 안내는 한강플플 홈페이지(www.j-bug.co.kr) 또는 공식 인스타그램(@hangang_playplace)을 통해 확인할 수 있다.

서울함공원에서는 16일 ‘서울함 설맞이 전통놀이 한마당’이 열린다. 행사는 별도 예약 없이 방문한 시민 누구나 참여할 수 있다. 행사 날 서울함공원 곳곳에서는 설 명절 분위기를 느낄 수 있는 전통놀이 체험행사가 순차적으로 운영된다. 오후 1시부터 잔디마당에서는 제기차기와 투호 놀이가 진행된다. 오후 1시부터 3시까지는 다 함께 참여할 수 있는 윷놀이 팀전과 설날 분위기를 더하는 페이스페인팅, 풍선아트 체험이 함께 운영된다.

오후 3∼4시에는 구연동화 연극 ‘효성스런 호랑이’가 펼쳐진다. 어린이와 보호자가 함께 관람하며 전통적 가치인 ‘효(孝)’의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 구성됐다. 서울함공원은 연휴 기간 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며 지하철 6호선 망원역 또는 합정역에서 마을버스를 이용해 방문할 수 있다. 17일에는 휴관한다.

서울함공원 설맞이 전통놀이 한마당에 대한 자세한 내용은 서울함공원 홈페이지(www.seoulbattleshippark.com)와 공식 인스타그램(@seoulbattleshippark)을 통해 확인할 수 있다.

박진영 시 미래한강본부장은 “설 연휴를 맞아 한강 문화시설에서 전통놀이, 공연을 즐기며 명절의 의미를 되새길 수 있도록 알찬 프로그램을 마련했다”며 “한강의 매력을 느낄 수 있는 새로운 콘텐츠를 계속 선보여 나가겠다”고 말했다.

