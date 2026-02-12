'충주맨' 만났던 배우 박정민, 충주시 홍보대사 위촉

배우 박정민이 충주의 얼굴이 됐다.

충북 충주시는 박정민이 시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’ 출연을 계기로 홍보대사 제안을 수락했다고 12일 밝혔다. 박정민은 ‘충TV’ 방송에서 “본적이 충주이고 부모님도 충주에 살고 있다”며 홍보대사 제안을 흔쾌히 받아들였다.

배우 박정민(오른쪽)이 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 출연해 충주맨 김선태 시 뉴미디어팀장과 대화를 나누고 있다. 충주시 제공

지난 3일과 10일 공개된 충TV 영상에는 위촉장을 주고받으며 덕담을 나누는 장면이 담겼다. 시는 박정민이 영화 휴민트 홍보를 위해 13일 충주 극장을 찾는 자리에서 홍보대사 위촉장을 정식으로 전달할 예정이다. 활동 기간은 2년이다.

특히 충TV에서 김선태 시 뉴미디어팀장이 건넨 홍보대사 ‘위촉장’에는 “본 협약의 유효기간은 무한하며 일방이 해약할 수 없다”고 적혀 있었다. 이에 박정민은 ‘종신’이라고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “고향 같은 충주를 알리는 역할을 맡아 뜻깊게 생각한다”며 “충주의 매력을 많은 사람에게 전할 수 있게 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

박정민은 2011년 독립영화 파수꾼으로 데뷔해 동주, 그것만이 내 세상 등에서 연기력을 인정받았다. 최근 개봉한 휴민트에서는 북한 보위부 간부 박건 역을 맡아 열연했다. 출판사 ‘무제’ 대표로서 독서·출판·글쓰기 분야에서도 활발히 활동 중이다.

시 관계자는 “박정민 배우의 성실하고 신뢰감 있는 이미지가 충주의 평생학습·문화도시 홍보에 큰 힘이 될 것”이라며 “지역 브랜드 가치를 높이는 데 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.

