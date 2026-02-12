UPF, 정치자금 논란 공식 사과… “조직 전면쇄신 추진”

국제평화 NGO인 천주평화연합(UPF) 한국본부가 최근 정치자금 후원 관련 사안으로 일부 언론 보도와 수사 과정에서 거론된 데 대해 공식 사과했다. UPF는 향후 조직 운영 전반을 점검하는 한편, 내부 통제 시스템을 전면 재정비하겠다고 밝혔다.

UPF는 11일 김석진 한국회장 명의의 입장문을 통해 “정치자금 후원과 관련된 사안으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “공적 신뢰가 무엇보다 중요한 시점에서 이러한 논란이 발생한 데 대해 민간 평화단체로서 무거운 책임감을 느낀다”고 밝혔다. 이어 “이번 사안에 대한 비판과 지적을 겸허히 수용하며 책임 있는 시민사회 단체로서 국민 신뢰 회복을 위해 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.

UPF는 “관련 법령과 사회적 기준에 부합하지 않는 방식의 자금 사용이 있었던 사실이 확인됐다”고 인정하며 “이번 사안을 조직 운영 전반을 근본적으로 점검하는 계기로 삼고, 내부 규정과 통제 시스템을 전면 재정비하겠다”고 밝혔다. 지난 1월 14일 광역시도회장단 회의를 통해 전면 쇄신 방안을 논의했으며, 조직의 기능과 역할을 재정비하고 있다고 덧붙였다.

다만, 단체의 성격과 관련한 일부 보도는 오해의 소지가 있다며 적극 해명했다.

UPF는 “천주평화연합 한국본부는 유엔이 인정한 국제평화 NGO의 한국지부”라며 “평화·통일·가정·환경이라는 보편적 가치를 중심으로 국제 시민사회 활동을 전개해 왔다”고 밝혔다. 이어 2018 평창 동계올림픽 지원, 북핵 문제 해결을 위한 국제 협력 활동 등을 언급하며 “모든 활동은 특정 주체의 이익이 아닌 공익과 인류 평화를 최우선 가치로 삼아왔다”며 논란이 된 한일해저터널 구상, 제5 유엔사무국 유치 운동 등도 “한반도 평화와 동북아 협력, 국제사회 기여라는 공공적 목적에서 출발한 민간 차원의 비전”이라고 설명했다.

정치권 인사들의 행사 참여와 관련해서는 “각계 지도자들의 참여는 국경과 종교, 정파를 초월한 보편적 평화 연대의 과정”이라며 “특정 정치 세력을 지지하기 위한 것이 아니다”라고 선을 그었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지