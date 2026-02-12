‘1억 공천헌금’ 구속심사 앞둔 김경 “강선우, 사실과 다른 주장 거듭해 유감”

‘1억 공천헌금’ 의혹과 관련해 구속영장 실질심사(구속 전 피의자 심문)를 앞둔 김경 전 서울시의원이 22일 “강선우 의원 측에서 사실과 다른 주장을 거듭하고 있다”고 주장했다. 최근 함께 구속영장이 청구된 강 의원이 더불어민주당 의원들에게 친전을 보내 김 전 시의원이 건넨 게 ‘의례적인 선물’로 알고 그대로 보관했다며 현금 수수를 당시 인지하지 못했다고 설명한 데 대해 재차 반박한 것으로 보인다.

강선우 무소속 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원. 뉴스1

김 전 시의원은 이날 입장문에서 “이미 수사기관에 본인이 아는 모든 사실을 있는 그대로 진술했으며 이를 증명할 자료도 제출했다”며 “이제 소모적 논쟁을 멈추고 법의 냉철한 판단을 통해 진실이 명확히 밝혀지기만을 바란다”고 했다.

그러면서 “특히 현재 강 의원 측에서 사실과 다른 주장을 거듭하고 있는 상황에 대해 유감을 표한다”며 “강 의원 측 주장 하나하나에 일일이 대응하며 소모적 진실 공방을 벌이기보다 법의 심판을 기다리기로 했다”고 했다. 그는 “다시 한 번 국민 여러분께 머리 숙여 사죄하며, 법원의 준엄한 판단을 겸허히 기다리겠다”고 덧붙였다.

검찰이 9일 김 전 시의원에 대해 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 배임증재 혐의로 구속영장을 청구한 상태다. 김 시의원은 “수사나 재판 과정에서 미진한 부분이 있다면 성실히 소명하고 그에 따른 책임 또한 달게 받겠다”고 했는데, 영장심사를 앞두고 유리한 결과를 받아내기 위한 ‘전략’이란 해석도 따른다.

현직 의원인 강 의원의 경우 불체포 특권이 있어 국회 체포동의안이 가결돼야 구속영장 실질심사를 받는다. 강 의원이 10일 민주당 의원들에게 관련 사실관계에 대한 해명을 담은 친전을 보낸 게 이 국회 표결을 염두에 둔 것이란 지적이 나왔다.

