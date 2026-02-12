'이혼숙려캠프' 내림굿 강요하는 남편 등장…"내림굿 안받으면 이혼"

장아름 기자 = '이혼숙려캠프' 19기 두 번째 부부의 사연이 공개된다.

12일 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '해괴하고 기묘한' 사연을 가진 19기 두 번째 부부의 가사조사가 공개된다.

먼저 공개된 아내 측 영상에서 남편은 아내의 사업 실패로 가계 상황이 악화됐다며, 심각한 욕설과 함께 강한 불만을 쏟아낸다. 이미 일상이 돼버린 남편의 수위 높은 욕설에 서장훈은 "지금까지 나온 남편 중 욕을 제일 많이 하는 사람"이라며 놀라워한다. 곧이어 드러난 남편의 폭력적인 성향에 3MC는 깊은 우려를 표했으나, 남편은 "손찌검은 하지 않는다"고 장담하는 등 조언을 귀담아듣지 않는 태도를 보인다.

또한 부부는 '내림굿'을 두고도 극명한 견해 차이를 보인다. 현재 아내는 정식 무속인은 아니지만 '무불통신' 상태로 점사를 봐주고 있다고. 이에 남편은 "사업보다 무속인이 돈이 더 된다"며 아내에게 정식 내림굿을 받길 강요하고, "내림굿을 받지 않으면 이혼하겠다"고 선언까지 한다. 반면 아내는 내림굿을 받게 된다면 남편과 더 이상 살 수 없다는 입장을 고수하고 있어 두 사람의 의견차는 쉽게 좁혀지지 않을 전망이다.

그뿐만 아니라 중도 퇴소 위기까지 겪으며 위태로운 행보를 보였던 '재결합 부부'의 설루션 과정도 공개된다. 특히 남편은 설루션 도중 갑작스레 눈물까지 보여, 이들이 서로를 이해하고 관계를 개선할 실마리를 찾을 수 있을지 본 방송이 더욱 주목된다.

'이혼숙려캠프'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

